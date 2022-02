A nemzetközi trendeket követő, a közösségi közlekedés digitalizációját támogató, és a virológiai kitettséget is csökkentő elővételi jegyvásárlási megoldást 2020. április végén vezette be járatain a Tüke Busz Zrt. Az elektronikus jegy ára 350 Ft, amely megegyezik a bérletpénztárakban vagy a Tüke Busz Zrt. viszonteladói partnereinél elővételben váltható, papír alapú jegyek árával és az érvényesítés pillanatától kezdődően jogosít fel utazásra. A mobiljegy a koronavírus járvány miatt kialakult helyzetben is biztonságosan, érintésmentesen használható fizetési megoldás a közösségi közlekedésben - adta közre a Tüke Busz.

A mobilapplikációban vásárolható elővételi menetjegyből a bevezetés napjától kezdődően összesen 204 852 db jegyet váltottak az utasok, amely 55 MFt-ot meghaladó árbevételt jelent a társaság számára.

Mobilon váltott elővételi menetjegyek 2020. április 29 - 2021. december 31. (Forrás: Tüke Busz Zrt.)

mobiljegy 2020. 2021. mobiljegy értékesítés (db) 47 600 db 157 252 db mobiljegy árbevétel (MFt) 13 118 111 MFt 43 337 165 MFt

A jegyek bárhol és bármikor megvásárolhatók, akár közvetlenül a járatok indulása előtt is. A szolgáltatás eléréséhez szükséges alkalmazás Android (Google Play Áruház alkalmazás) és iOS (Apple App Store alkalmazás) alapú mobiltelefonokon egyaránt elérhető. Felszálláskor a járműveken kihelyezett QR kódok segítségével a mobiljegyet érvényesíteni kell.

Az utas az utazás igénybevételéhez szükséges jegy ellenértékét egyenlegéről, vagy bankkártyája segítségével tudja kiegyenlíteni. Fontos, hogy az applikáció használatához, a mobiljegy érvényesítéséhez aktív adatkapcsolat szükséges, de ugyanígy fontos a mobiltelefon megfelelő töltöttségi szintje is.

Ha a járaton menetjegy ellenőrzésre kerül sor, a felszálláskor érvényesített jegyen meg kell nyomni a „kód újraolvasása” feliratú gombot, majd ezt követően kell beolvasni az ellenőr által mutatott kártyát. A megjelenő animációt be kell mutatni az ellenőrnek.