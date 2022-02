A nagyobb pincészetek a szüret befejeztével, illetve legkésőbb december első felében elkezdték a metszési munkálatokat, főként a kevésbé fagyzugos helyeken, hogy ne érje fagykár az ültetvényt. Az 1-2 hektárnyi területet művelő gazdák közül vannak olyanok is, akik még nem metszettek, de még ők sincsenek elkésve, hiszen tavaszra, a vegetációs időszak megindulásáig kell elvégezniük a munkát.

Ez egy tipikusan olyan munkafolyamat, amit nem, vagy csak részben lehet gépesíteni. A nagy pincészetek szokták alkalmazni, de ez esetben is kézzel kell kialakítani a végleges tőkeformát, a későbbiekben elvárt minőségnek és mennyiségnek megfelelően.

Mint Nagy Gergely, a Villányi borvidék hegyközségi titkára elmondta, a metszés komoly szaktudást igényel, így a gazdák is inkább maguk végzik a munkát, hiszen egy rosszul elvégzett metszési munkálat akár egy, de több évre is visszavetheti a tőkét, vagy a komplett ültetvényt.

Tavaly beadták a gazdák az agrár-környezetgazdálkodási támogatások iránti pályázatukat, és ebben az időszakban van lehetőség és idő arra, hogy megfelelő szintre hozzák az ültetvényeket, az elvárásoknak megfeleljenek. A lehetőségekhez képest minél környezetbarátabb módon megoldani a növénytermesztést, például kellő számú madárodú kell legyen az ültetvényeken, vagy annak közvetlen közelében.

Hamarosan kezdődnek a borversenyek

Az elmúlt két évben a pandémia miatt nem tartották meg a borversenyeket, vagy kevesebbet rendeztek a megszokottnál. Az idén bíznak a szervezők abban, hogy nem lesz akadálya a bormustráknak. Siklóson az április 24-i héten rendezik meg a Szent György-napi borversenyt, emellett ezzel nagyjából egyidőben lesz a Portugieser du Monde, a nemzetközi kékoportó borverseny is. Júniusban először szervezik meg Villányban a világ első nemzetközi Cabernet Franc borversenyt, a Franc du Monde-ot. A Villányi borvidék borversenyének – melyet utoljára 2020-ban tudtak megrendezni, még épp a korlátozások előtt – pontos időpontja sincs még kitűzve, de a tervek szerint ezt is megtartják tavasszal.

Jól fogynak a borok ebben az időszakban

A gazdák bíznak benne, hogy még néhány hétig marad a tél, a tartós mínuszokban a kórokozók, gombabetegségek, állati kártevők megtizedelődnek, így kevesebb növényvédelmi beavatkozás szükséges, és persze az egészséges egyensúly szempontjából is ez lenne a legkívánatosabb. S persze – utalva a korábbi évek tapasztalataira – inkább most legyen még hideg, mint hogy márciusban, vagy a tavaszias idő után jöjjön vissza a fagy, az ugyanis komoly károkat okozna a szőlőben, és a többi gyümölcsösben is. Bár a január a vendéglátás szempontjából uborkaszezon szokott lenni, a borkészletek most szépen forognak, így a borászatoknál a palackozások, és a kiértékesítés folyamatosan ad munkát a termelőknek.