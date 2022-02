– Az omikron variáns által előidézett fertőzések a háromszor oltott emberekben a korábbiaknál jóval enyhébbek, azonban az oltatlanoknál és a hat hónapnál régebben oltottakban ez is súlyos megbetegedést okozhat – számolt be az orvosi tapasztalatokról dr. Kanizsai Péter, a Klinikai Központ Sürgősségi Orvostani Tanszékének vezetője.

– A háromszor oltottak esetében gyengébb tünetek jellemzőek, főként nátha, fejfájás, láz és vállfájdalom, az omikron tünettana is más, mint a korábbi variánsoké – állapította meg a szakértő.

– A higiéniai szabályokra és az óvatosságra fokozottan is figyelni kell az omikron esetében, ez ugyanis nagyon erősen fertőző variáns. Továbbra is nagyon fontosnak tartom a maszk használatát, a kézfertőtlenítést, a pozitív betegek elkülönítését és tesztelését. Az idősek, a túlsúlyosak, a magas vérnyomással és a cukorbetegséggel élők ez esetben is fokozottan veszélyeztetettek, ők súlyosabb tüneteket produkálhatnak még oltottan is. Számukra kiemelten fontos a tömeges és zárt helyek kerülése, a maszk, a szellőztetés, a távolságtartás – figyelmeztet dr. Kanizsai Péter.

Jellemző probléma a poszt-Covid-szindróma is azoknál, akikben a vírus már nem mutatható ki, mégis Covid-szerű tüneteik vannak. Mellkasi fájdalom, krónikus köhögés, fáradtság, fejfájás, ködös tudat, depresszió – ezek mind a vírus utóhatásai lehetnek. Számukra a Post-Covid Szakambulancia nyújt segítséget Pécsen is.

Bár most kevesebb olyan súlyos koronavírusos beteg érkezik a Covid-részlegre, akik azonnal intenzív osztályra kerülnek, drámaian megugrott azoknak a betegeknek a száma, akik egyéb okokból kerülnek kórházba.

A szakértő azt is elmondta, a prediktív matematikai, biológiai modellek alapján a jelenlegi hullám gyors lefolyásúnak ígérkezik, körülbelül egy hónap múlva az esetszámok vélhetően jelentősen csökkenni fognak.

– Ha nem jön közbe még egy variáns, akkor bízhatunk benne, hogy lesz egy nyugodt tavaszunk és nyarunk. Azt nem lehet kijelenteni, hogy ez lesz az utolsó hullám, de abban, hogy nagyon sokat szelídülhet a vírus, sok szakértő egyetért. Természetesen ezek még csak előrejelzések, így semmi sem biztos, de reményeink szerint szezonális betegséggé válhat a Covid is, s a cél ez esetben az lesz, hogy olyan oltásokat tudjanak a szakértők létrehozni, amelyek több variáns ellen is védenek – számolt be a jövőre vonatkozó reményekről a szakorvos.

Jó hír, hogy a kisgyerekekre az omikron, úgy tűnik, nem jelent különösebb veszélyt, szemben a korábbi delta variánssal – tette hozzá dr. Kanizsai Péter.