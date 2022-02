Elérhetetlen az egyik telekommunikációs szolgáltató telefonos ügyfélszolgálata – panaszolják olvasóink.

– Többször próbálkoztam az elmúlt napokban, eddig összesen négy órát töltöttem azzal, hogy szerettem volna bejelenteni egy hibát telefonon. Azon kívül azonban, hogy néhány percenként bemondták, hogy a hívásom fontos számukra, semmi nem történt, egyetlen alkalommal se sikerült ügyintézővel beszélnem – mesélte egyikük. – A személyes ügyfélszolgálaton se jobb a helyzet, bármikor is arra jártam, hosszú sorok kígyóztak, meg se kíséreltem bejutni – tette hozzá.

A problémáról a fogyasztóvédők is tudnak, hozzájuk is több bejelentés futott be az utóbbi időszakban.

A Baranya Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a fogyasztóvédelmi hatóság 2018 óta minden évben ellenőrzi a közszolgáltatók, hírközlési szolgáltatók telefonos ügyfélszolgálatait. Az elmúlt években – az ismétlődő ellenőrzéseknek köszönhetően – jelentősen sikerült visszaszorítani a jogsértések arányát, így tavaly már csak az ellenőrzött szolgáltatók kevesebb mint negyedénél találtak szabálytalanságot.

Mint az ügyfelek jelzéseiből kiderül, akad azonban olyan mobilszolgáltató, amelyre rendszeresen érkezik panasz a hatósághoz. A ügyfél hosszas (akár 50–60 perces) várakozás után sem éri el az ügyfélszolgálatot, vagy ha létre is jön a kapcsolás, a megfelelő almenü kiválasztása után percekig nem sikerül ügyintézővel beszélni. A Baranya Megyei Kormányhivatal minden ehhez hasonló bejelentést kivizsgál, és a közelmúltban is volt rá példa, hogy az egyik érintett szolgáltató 3 millió forintos bírságot kapott azért, mert a többszöri elmarasztalás ellenére sem változtatott a szabálytalan ügyfélszolgálati gyakorlatán.

Lapunk értesülése szerint az Origo Ház Egyesület fogyasztóvédelmi klubjához is több panasz futott be a közelmúltban, várják a további bejelentéseket is, amelyeket összegyűjtve továbbítanak a hatóságoknak – tudtuk meg Kis-Varga Istvántól, az egyesület elnökétől.

Maximum öt perc lehet a várakozás

– A hatályos előírás szerint az érdemi ügyintézést a sikeres hívás időpontjától számított 5 percen belül meg kell kezdeni, és ettől csak kivételes esetben lehet eltérni – tájékoztatta lapunkat a Baranya Megyei Kormányhivatal. A panasszal kapcsolatos élőhangos ügyintézést a vállalkozás köteles a telefonos ügyfélszolgálat menüsorrendjének első helyére tenni, így a telefonáló azonnal az ügyintéző kapcsolása mellett dönthet. A menüpontok, illetve az ügyintéző eléréséhez nem kérhetik a fogyasztó beazonosítását és közben reklám sem hangozhat el.