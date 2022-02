Rostás Jenő címzetes apát és plébános személyesen ismerte a nagy köztiszteletben álló Uhl Antalt.

A keddi könyvbemutatón közel hatvan fő jött össze, az abaligeti általános iskola hetedik és nyolcadik osztályos diákjai is részt vettek történelem­óra keretén belül.

– Jó hangulatban telt a bemutató, s megható élmény volt látni, hogy ennyien eljöttek, köztük olyanok, akik még ismerték Uhlt, s a könyvben leírt történetekből magukra, rokonaikra ismerhettek – mondta Hóbár Csaba, a könyvbemutató szervezője, az abaligeti plébánia munkatársa.

– Baranyaszentgyörgyön én lettem Uhl utódja, míg élt, sokat beszélgettünk, baráti kapcsolat alakult ki köztünk. Később családjától, barátaitól is informálódtam. Uhl végtelenül művelt, mégis szerény ember volt, aki a bajba jutottaknak mindig segített. Egyszer egy német katonát is megmentett, nem válogatott, minden felebarátján segített, aki rászorult – mondta Rostás Jenő.

Uhl Antal papi pályáját 1924-ben kezdte Bakócán, majd Pécsváradon is szolgált. Később Franciaországba küldték, ugyanis jól beszélte a nyelvet, így az oda menekült magyar katolikusok lelki vezetésével, a közösség összefogásával bízták meg. Ez idő alatt több mint ezer ott élő magyar zsidó származású embert mentett meg hamis anyakönyvi kivonatokkal és a Párizsi Magyar Misszió tagsági könyvének kiállításával – ez is menlevélként szolgált az üldözötteknek.

Tevékenységéért a Gestapo letartóztatta, de szerencsére időben hazarendelte a pécsi püspök, így megmenekülhetett. Baranyaszentgyörgyre helyezték, ahol, bár az egyházmegye úgy tervezte, a plébános csak átmenetileg fog tartózkodni, végül harminckilenc évig szolgált. Visszautasította a békepapság lehetőségét, így a több nyelven beszélő, kulturálisan és tudományosan magas szinten művelt pap inkább a vidéki kistelepülésen maradt. Szót emelt a svábok kitelepítése ellen is. Egy négygyermekes sváb családot befogadott a baranyaszentgyörgyi paplakba, megmentve őket az otthontalanságtól.

Egyszer megkérdezték tőle, hogy érzi magát a kis baranyai faluban Párizs, a fény városa után. Azt válaszolta, Párizsban is pap volt, itt is az. „A kép nem változott meg, csak a fényes aranykeretből most egyszerű fakeretbe tették”, tette hozzá. E mondata ihlette Rostás Jenő Uhlról írt könyvének címét is – Aranykeretből fakeretbe.

Április 9-én Baranyaszentgyörgyön is megemlékeznek Uhl Antalról. Tiszteletére Felföldi László megyéspüspök mutat be szentmisét, Rostás Jenő bemutatja könyvét, s átadják a készülő Uhl-emlékszobát is.