A csaknem 120 éve megnyitott Pécsi Központi Temetőt fejleszteni kell, hogy a jövőben is méltó helyszínt biztosítson a kegyeletgyakorláshoz. Éppen ezért idén elindítják a Rauch János Városi Sírkert Megújítási Programot, hogy még szervezettebben valósulhassanak meg a fejlesztések.

A sírkertet üzemeltető BIOKOM NKft. számos korszerűsítést tervez a program keretében, amelyek célja, hogy 2024-re, a Siklósi úti temető fennállásának 120. évfordulójára még méltóbb módon ünnepelhesse.

- Ennek elérése érdekében az első lépéseket már meg is tettük. Beszereztünk egy speciális felülettisztító berendezést, amelynek segítségével nemcsak a védett sírhelyek újulhatnak meg, de új lakossági szolgáltatásként mindenki számára elérhetővé tesszük, igaz, csak tavasztól, mivel téli időjárási körülmények között, a fagyveszély miatt a berendezés nem használható. Megérkezett az új, elektromos pompaautó is, amely a flotta korszerűsítésén túl környezetvédelmi célokat is szolgál – összegezte Meixner Barna, a BIOKOM NKft. ügyvezető igazgatója.

A program talán egyik legjelentősebb eleme a temető kerítésének és az északi főbejárat impozáns kapujának felújítása, amely már szintén előkészítés alatt áll. Ennek ismeretében már értelmet nyer az is, hogy miért éppen Rauch János városi főmérnök, műszaki főtanácsos után nevezték el a programot – az ő tervei alapján építették meg a Siklósi úti temetőt, ő tervezte meg a főkaput, a kerítést, az épületeket és a parcellák elhelyezkedését.