A kapott összegből eszközbeszerzésre és felújítási munkálatokra is sor kerül majd az egészségügyi komplexumban. A projekt részleteiről dr. Péter Iván, a kórház főigazgatója tegnap tájékoztatta a sajtó munkatársait. A kórház 2017-ben az Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Program keretében 300 millió forintra pályázott, az összeg felét tervezetten infrastrukturális beruházásra, felét pedig eszközfejlesztésre kívánták fordítani. A támogatói döntés tavaly decemberben érkezett. Az akkor tervezett fejlesztések egy részét saját forrásból megvalósították, illetve az árak is megemelkedtek, így most egy módosító kérelmet is be fognak adni.

A főigazgató elmondta, az új járóbeteg-ellátó részlegen belül működő radiológiai ultrahang részt szeretnék teljesen felújítani, illetve a laboratóriumban, illetve a szén-dioxidos kezelések helyén is szeretnének felújításokat végezni, emellett a balneoterápiás részen belül a belső nyílászárókat tervezik kicserélni. Ami az eszközöket illeti, többek között egy új röntgengéppel gazdagodik a kórház, de új ultrahangfejeket, egy nőgyógyászati ultrahanggépet, az elmúlt öt évben országos hírűvé vált kardiológiai ellátás miatt során használatos gépeket is vásárolnak. Az előzetes tervek szerint a fejlesztéseket 2023. szeptember 30-ig megvalósítják.

Nagy Csaba országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a kórház működtetése az elmúlt években stabillá vált. A kórház előző vezetése által 2010. előtt felvett hitelét a kormány konszolidálta, és a tulajdonosi struktúrát is rendezte. A közelmúltban egy új koncepció szerint a kórház és a Pécsi Tudományegyetem együttműködését is erősítve az egyetemet fenntartó kuratórium működteti a kórházat. A politikus emellett kiemelte, hogy a szomszédvár, a Siklósi Kórház is a járóbeteg-szakellátás fejlesztésére nyert támogatást, és a két projekt teljes mértékben kiegészíti egymást, ilyen módon az új keretek között a térség lakosai számára biztosított a szakszerű ellátás.