Sajtótájékoztatót tartott a Magyar Önkormányzatok Szövetsége Márki-Zay Péter, baloldali miniszterelnök-jelölt, Hódmezővásárhely polgármestere, Péterffy Attila, Pécs polgármestere, Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere és dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnöke részvételével Pécsett szerdán.

A téma az volt, hogy milyen javaslatokkal élnek a választás utáni kormányzást illetően. Szerintük az önkormányzatiságot helyre kell állítani. Péterffy Attila arról beszélt, hogy a kormány ne hozhassa meg a polgárok feje fölött a döntéseket a városokat érintő nagy beruházásokat illetően. Példaként a pécsi stadion megépítését említette meg, ami azért is különleges mert korábban maga Péterffy is támogatta az építmény létrejöttét, amely állami pénzből épült volna meg és abból is lett volna fenntarva.

Márki-Zay Péter ismét tett tett egy érdekes kijelentést: a szerintük lopott pénzből megvett földeket államosítani kell, de azt, hogy ezt miként hajtanák végre, nem részletezte.

A részvevők az elején szakpolitikai sajtótájékoztatót ígértek, ennek ellenére Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje hosszasan sorolta miért kellene leváltani a kormányt.