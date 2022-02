A téma az volt, hogy milyen javaslatokkal élnek a választás utáni kormányzást illetően. Szerintük az önkormányzatiságot helyre kell állítani. Péterffy Attila arról beszélt, hogy a kormány ne hozhassa meg a polgárok feje fölött a döntéseket a városokat érintő nagy beruházásokat illetően. Példaként a pécsi stadion megépítését említette meg, ami azért is különleges mert korábban maga Péterffy is támogatta az építmény létrejöttét, amely állami pénzből épült volna meg és abból is lett volna fenntarva.

Márki-Zay Péter ismét tett tett egy érdekes kijelentést: a szerintük lopott pénzből megvett földeket államosítani kell, de azt, hogy ezt miként hajtanák végre, nem részletezte.

A résztvevők az elején szakpolitikai sajtótájékoztatót ígértek, ennek ellenére Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje hosszasan sorolta miért kellene leváltani a kormányt.

A sajtótájékoztató végén az újságíróknak lehetőségük nyílt kérdezni. Valaki az iránt érdeklődött, mi a véleményük az eseményen részt vevő városvezetőknek arról, hogy Magyarország rekordmagas GDP-növekedést produkált az előző évben.

Márki-Zay Péter erre azt válaszolta, hogy a járvány miatt 2020-ban nagy volt a gazdasági visszaesés, és onnan könnyű hirtelen visszapattanást elérni, ezért szerinte ez az eredmény tulajdonképpen nem mond sokat.

Mivel a koronavírus miatt világszerte nagy visszaesés volt, ezért lapunk megkérdezte az ott ülő városvezetőket, tudják-e, hogy Magyarország 2021-es GDP-növekedése hányadik lett az unióban.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje azt mondta, erről nem rendelkezik információkkal, majd hosszasan sorolta, szerinte a GDP-növekedés miért nem mutatja meg Magyarország valóságos gazdasági helyzetét.

Az egyébként teljesen nyilvános uniós összevetésből kiderül, hogy Magyarország 2021-es GDP-növekedése a második lett Lengyelországé mögött az EU-ban.

"Mi Hazánk! Csak a Mi Hazánk!" – kiáltozta egy arra járó férfi Márki-Zay Péter Pécsen, a Színház téren, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének sajtótájékoztatója után tartott nyilvános beszéde közben.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje azonnal magyarázkodásba is kezdett a minapi botrányos kijelentése miatt. Mint ismert, Márki-Zay Péter fonyódi fórumán a jobbikos Steinmetz Ádám jelenlétében arról beszélt, hogy az ellenzéki szövetség a fasisztákat, és a kommunistákat külön-külön képviseli.

Hódmezővásárhely polgármestere azóta már előállt egy magyarázatnak szánt Facebook-bejegyzéssel, amiben azt bizonygatta, nem úgy értette a Fonyódon elmondottakat, ahogy azok elsőre hangzottak. Most is tett erre egy kitérőt.

Márki-Zay a pécsi férfi bekiabálásaira egyébként azzal próbált védekezni, hogy kijelentette: a nácik a Fideszt támogatják.

Az eseményen, amelyen a baloldal miniszterelnök-jelöltje is felszólalt, Péterffy Attila polgármester bejelentette, aláírásgyűjtésbe kezdenek annak érdekében, hogy a gépjárműadó-bevételekről újra a város rendelkezhessen, valamint hogy a kormány adjon haladékot Pécsnek többmilliárdos tartozásának visszafizetésére.

Erre Kővári János, képviselő, ÖPE-KDNP frakcióvezető közleményben reagált, melyet változtatás nélkül közlünk:

"Péterffy és Mellár munka helyett politizál

Miközben kánonban a kormányt szidják Mellár és Péterffy, a baloldali városvezetés gondatlanságból és hanyagságból sem az intézményeket segítő működési támogatást nem pályázta meg a kormánynál időben, sem a már az előző városvezetés által elnyert fejlesztési támogatásokat nem tudja időben felhasználni. Ezekkel veszélyezteti a város működését és fejlesztését, milliárdos vesztességeket okozva a pécsieknek.

De nem rendelkezik még a következő évekre kidolgozott tervekkel sem. Csak a politikai pénzosztással és hatalmi játszmákkal törődik!

Mindeközben a kormány tízmilliárdokkal segítette a pécsi gazdaságfejlesztést, ipari park és csarnoképítéssel befektetők idevonzásával. Ugyancsak tízmilliárdokkal támogatta az egészségügyi létesítmények fejlesztését, megvette a reptér többségi tulajdonát, hogy regionális reptérré fejlessze. Hamarosan indul az M60-as továbbépítése, a Duna-híd építése s a nemzetközi kikötő építés Mohácsnál és elindultak az egyeztetések a minap a Pécs-Kaposvár-Balaton autópálya megépítésére is...Mindezekkel helyzetbe hozva Pécset is!

A Kormány emellett a pécsi kulturális intézmények finanszírozását nagyobb részben támogatja mint az önkormányzat, működteti Pécs iskoláit és szakrendelőit is.

Pécsnek nem politizálásra, hanem az új a gazdasági szereplőkkel, az egyetemmel és a kormánnyal is együttműködni tudó képviseletre van szüksége. Pécsnek is előre kell mennie, maga mögött hagyva a baloldal népnyúzó és a multikat segítő politikai kalandorait. Mi ezen dolgozzunk!

Kővári János képviselő,

ÖPE-KDNP frakcióvezető"