Március 1-jén éjfélig be kell érkeznie a biztosítókhoz az esedékes díjrészletnek attól a százezer autótulajdonostól, aki január 1-jével kötött új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást – hívja fel a figyelmet a biztosítási alkuszok szövetsége. Befizetés híján a biztosítónak a határidőt követő napon a szerződést törölnie kell. Aki ekkor okoz kárt, nem számíthat a biztosító térítésére, ami személyi sérüléses baleset után több tízmillió forintra is rúghat. Idén a fedezetlenségi díj mértéke személyautókra napi 600– 1290 forint, teherautókra elérheti a 4560 forintot is.