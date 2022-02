Az ormánsági település a közelmúltban két új ingatlant kapott a Magyar Falu Program keretén belül a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől: egy kertes, gazdasági épülettel ellátott lakóházat, illetve egy 1741 négyzetméteres kertet. Az önkormányzat részéről már több terv is született az ingatlanok felhasználását illetően.

– A kertet növénytermesztésre fogjuk használni, melynek már nagy hagyománya van Vajszlón. Ebben a közmunkaprogramban foglalkoztatottak vannak segítségünkre – mondta Horváth István polgármester.

A településen ugyanis számos konyhakerti növényt termelnek, a helyi iskola konyháját is ezekkel látják el, így előnyben részesítve a helyi alapanyagokat, megkímélve a környezetet is a szállítással járó szennyezéstől és költségektől. Amit pedig nem használnak így fel, a helyi piacon értékesítik, szeptember óta erre az új piactér is rendelkezésre áll.

A kapott lakóépületet a tervek szerint szociális célokra fordítanák, a településen ugyanis folyamatosan támogatják a rászoruló családokat.

– Felmerült annak lehetősége, hogy a kapott lakóházat szociális bérlakássá alakítsuk, jelenleg vizsgáljuk a megvalósítás lehetőségét – mondta a polgármester. Nagy igény mutatkozik az ilyen jellegű támogatásra, az ingatlanok hamar új lakókra találnak.