Orbán Viktor évértékelőjében úgy fogalmazott, hogy a járvány idején is meg tudták tartani azt, amit magyar kézbe vettek, sőt folytatták a kulcsvállalatok visszavételét, ezúttal a tiszántúli gáz- és áramszolgáltató került sorra.



– A kuruc részek már szabadok, most Pannónia következik – mondta. A kormányfő kijelentése kapcsán nem kizárt, hogy a Pécsen is szolgáltató, a vélemények szerint monopolhelyzetben lévő Veolia Energia Magyarország Zrt. helyi birtokai is magyar kézbe kerülhetnek. A Veolia még 2007-ben vásárolta meg a Pannonpowert, ezzel együtt az irányítása alá került a pécsi erőmű is, valamint a városi távhőszolgáltatóban, a PÉTÁV Kft.-ben is kisebbségi tulajdonosként jelen van a Veolia.



Pécsen az üzleti képlet szerint a francia tulajdonossal is bíró távhőcég megvásárolja a hőenergiát a szintén francia kézben lévő Pannon Hőerőműtől, majd pedig azt eladja a pécsi fogyasztóknak.



Az, hogy ez nyereséges üzlet, mutatja, hogy a Péterffy Attila vezette balliberális városvezetés regnálása alatt már 600 millió forintos osztalékfizetésre kötelezték a PÉTÁV Kft.-t. Ezekből mintegy 300 millió forint pedig vissza is csurgott a Veoliának, hiszen a részesedések alapján ennyi járt a külföldi kézben lévő multinak.



Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető ezt az osztalékkivételt úgy értékelte, hogy a távhőcéget a városvezetés szocialista pénzszivattyúnak használja, mivel nem tudják a távhő árát emelni, kiveszik máshogyan a pénzt ahelyett, hogy ezt az összeget például a vezetékrendszer fejlesztésére vagy a bérek rendezésére fordítanák.



Mint az közismert, Péterffy Attila pécsi polgármester 1993-ban kezdett a Pécsi Hőerőműben dolgozni, 2008. januártól 2015. júniusig a Pannon Hőerőmű Zrt. elnök-vezérigazgatója volt – egyelőre nem tudni, miért távozott –, de a Veolia Energia Zrt. energiaüzletág-igazgatójaként is ténykedett. Tevékenységét a zöldek nem nézték jó szemmel. A Civilek a Mecsekért Mozgalom számtalan módon tiltakozott az erőműben zajló fatüzelés ellen a környék, a régió, az ország fáinak megóvásáért. Ezeket igyekezett kivédeni, elhárítani Péterffy a Veoliát is védve, később mint megválasztott polgármester – a hatalom birtokában – be is perelte a szervezet szóvivőjét, Vicze Csillát, aki a kampányban is felhívta a figyelmet az erőművi munkálkodására.



A francia multinak jelenleg valóban a Dunától nyugatra, Pannóniában vannak leginkább távhőcégekben érdekeltségei, például Dombóváron is. Baranyában Pécsen kívül még Siklóson szolgáltat a Veolia a Siklós-Hő Kft.-n keresztül. Egyébként a baranyai kisvárosban működő magánkézben lévő kórház kapcsán a közelmúltban jelentették be, hogy az állam megvásárolja a magántulajdonos üzletrészét.

Érdekesség, hogy sajtóhírek szerint a most a Péterffyvel együtt a kormány ellen kampányoló érdi polgármester, az ex-SZDSZ-s Csőzik László, 2019-es regnálása alatt, a pécsi módszerhez hasonlóan szintén a Veoliának fizettek ki osztalékot a helyi vízműcégen keresztül.