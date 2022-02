Az elmúlt napokban az szja-visszatérítés tartotta lázban az érintett családokat, ám most már az új adóbevallások körüli teendőkkel is érdemes foglalkozni. Mint a szóvivő tájékoztatott, január végéig minden érintett meg kellet, hogy kapja az éves jövedelemigazolást, és február közepéig a kedvezményekre jogosító igazolásoknak is meg kell érkezniük az adózókhoz.

Az ügyfélkapun keresztül legkésőbb március 15-étől elérhetők lesznek az adóbevallási tervezetek, amelyeket célszerű az igazolásokkal egyeztetni. Aki nem rendelkezik elektronikus elérési lehetőséggel, ezen időpontig kérheti a tervezet postázását SMS-ben, levélben, telefonon, vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon. A személyijövedelemadó-bevallást legkésőbb május 20-áig kell benyújtani a NAV-hoz. A kötelezettség legegyszerűbben a tervezet – ellenőrzést követő – jóváhagyásával teljesíthető. Fontos, hogy az adózók éljenek az 1 + 1 százalék felajánlásának lehetőségével, akár az eSZJA felületén, vagy a bevallás részeként, vagy a bevallástól függetlenül, vagy papíralapon.

Érdekes idei újdonság, hogy SMS-ben is lehet már csekket kérni a gépjárműadó befizetéséhez február 15-től. A gépjárműadót a 410-es adónemkódra többféleképpen is be lehet fizetni, például postai csekken vagy átutalással a 10032000-01079160 számlaszámra (NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla). Ha valaki természetes személyként csekken szeretne fizetni, 2022. február 15-től SMS-ben is kérhet csekket a 06-30/344-4304-es telefonszámon. Az SMS-be a „CSEKK” szót, utána egy szóközt, majd az adóazonosító jelet kell beírni.