Ugyan nem egy olyan ládát, amit a föld mélyéről ástak elő és amelyben a régmúlt, például a környéken született Skóciai Szent Margit ereklyéit találták meg a kincsvadászok, hanem egy olyat, amit helyi lakosok, helyi vállalkozók, helyi mesteremberek töltöttek meg gazdagon. A helyi látnivalókra, és a település gazdag történelmi, kulturális, vallási örökségeire, természeti és gasztronómiai értékeire utaló szimbolikus tárgyak mellett egy bőséges turisztikai kínálatot tartalmazó rendezvénylista is rejlett.

– A sokakat vonzó eseményeken kívül a csendesebb kikapcsolódásra vágyóknak is számos lehetőséget kínál a falu akár egy napra, akár hosszabb időre tervezik a látogatást – ismertette a Mecseknádasd Open céljait a köszöntők után Karl Ákos, ügyvezető, alapító.

A gasztro-, szórakoztató- és kulturális események mellett számos sport- és túraprogram is helyet kapott a kínálatban. Nagy hangsúly került a bor és kézműves sör köré épülő eseményekre is. A rendezvényeken túl állandó jelleggel a német nemzetiségi kultúra, a helyi mesterségek, népi iparművészet és a helyi termékek megismerése, valamint a falu és környékének természeti kincsei is sok felfedeznivalót rejtenek a turisták, kirándulók számára.