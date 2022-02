Azon oltatlan személyek, akik fertőzésen átestek, várakozási idő nélkül a betegségből történt felgyógyulás után, olthatók.

Hosszabb ideig, két oltással május 1-jéig érvényesek lesznek az oltási igazolványok, igazodva az európai uniós országok gyakorlatához – jelentette be Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Elmondta: sem Brüsszel, sem a többi uniós ország nem szigorított a korábbi szabályokon az omikron variáns megjelenése miatt, a kormány pedig nem akarja, hogy a magyarokra hátrányosabb szabályok vonatkozzanak, mint más uniós polgárokra.

Kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Az oltási akciónapokon a 12 év feletti korosztályt várják az oltópontokon. Az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál.

Ami az országos adatokat illeti, az elmúlt huszonnégy órában 4411 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 721 483 nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 123 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 42 754 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 468 444 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 210 285 fő. 5291 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 211-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 6 383 559 fő, közülük 6 142 438 fő a második, 3 771 453 fő már harmadik oltását is felvette.