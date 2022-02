Miután a sokszoros tízmilliomos városvezetés tagjainak gazdagodásáról, a frakcióvezetők vagyonáról is beszámoltunk, megnéztük, hogy a pécsi önkormányzat képviselői milyen érdekességekkel szolgálnak. A polgári oldal képviselői közül dr. Barkóczi Csaba (Fidesz) tavaly, illetve tavaly előtt vásárolt Bodolyabéren szőlőt, gyümölcsöst – ami felerészben az övé –, valamint egy erdőt. Vélhetően ennek kapcsán irodai munkája mellett önfoglalkoztatóként is méhészkedik, és 40 méhcsaládot is feltüntetett a vagyonnyilatkozatában.

Dr. Kamarás Péternek (ÖPE–KNDP) megvannak az évekkel ezelőtt vásárolt ingatlanjai, 14 milliója van megtakarításként. Berényi Zoltán (ÖPE–KDNP) bevallásában egy Honda Accord, Hári Józsefnél (Fidesz) a 3,5 milliós személyi kölcsön az újdonság. Bognár László (Fidesz) tankerületi igazgatóként dolgozik továbbra is, a 2014-ben örökölt családi háza viszont már nincs meg.

Szűkszavú bevallások a baloldalon

Velük szemben sokkal szűkszavúbbak a baloldalon, mintha titkolnák a vagyonosodásukat. A magát jobboldalinak nevező, de az MSZP–DK tengelyt támogató, segítő P. Horváth Tamás például nem említette meg azt, hogy információink szerint továbbra is a Zsolnay Negyednél dolgozik, ahova a baloldali városvezetés idején került. Igaz, ezt a tényt már tavaly sem írta be a vagyonnyilatkozatába először, csak azt követően javította ki a dokumentumot, hogy ezzel kapcsolatban a Dunántúli Napló megkereste. A munkájáért egyébként tavaly még 300 ezer forintot kapott.

A jobbikos Fürj Csabának szinte semmije nincs – polgári foglalkozása sem –, hacsak azt a 4500 eurót (ez nagyjából 1,6 millió forint) és a tavaly megvett 2007-es BMW-t nem tekintjük vagyonnak. Sokkal őszintébbnek, de jóval szomorúbbnak tekinthető az a bevallás, amit az aranykészletekkel, tengerparti nyaralókkal is büszkélkedő baloldal által az eszméi mellett való kiállása miatt elnöki címétől megfosztott és megalázott momentumos Topán László adott le. Bár két éve még teljes munkaidőben dolgozott egy általános iskolában, 2021-es bevallása szerint már csak részmunkaidőben munkálkodott, most pedig óraadóként keres bruttó 80 ezer forintot.

Ki is lehet kérni a dokumentumokat

A momentumos Pokorádi Gábor nem tette fel az internetre a vagyonbevallását, de azt kikértük. Pokorádinak egy éve nagyjából havonta kétmillió forintos bruttó jövedelme volt, most ez nullára esett vissza, mert foglalkozását szünetelteti, csak esetenként kap egymilliót egy másik cégből. Nincs már meg a budapesti és a pécsi lakása sem – amiknek a felét birtokolta –, csak a Kaposvár melletti birtokával rendelkezik, négy autó helyett „csupán” hárommal járhat, 23 millióval kevesebb készpénze van, de 39 millió a pénzintézeti számlakövetelése. Idén bevallotta, hogy egy olyan cégnek az ügyvezetője, amelyik a baloldalt népszerűsíti az angliai magyarok között.

A nyugdíjas baloldali politikusok eltérően értelmezték a bevallást: az MSZP-s Sík László Lajos jövedelménél csak annyit írt be, hogy „öregségi nyugdíj”, míg Kunszt Márta a DK-ból konkrét összeget is feltüntetett, bruttó 316 ezer forintot kap nyugdíjas egyetemi docensként. Ebből az is kiderült, hogy a DK által sokat támadott kormányzati intézkedéseknek köszönhetően az ő nyugdíja is emelkedett. Érdekesség, hogy 7,6 millió forintnyi megtakarítása van értékpapírban, biztosítási összegben, ami szinte megegyezik azzal a bruttó összeggel, amit az előző szocialista városvezetés idején – amikor közel 40 milliárdos adósságot hoztak össze – jutalomként felvehetett.

Auth István DK-s tanácsnok állítása szerint 27 ezer forintot keres ügyvezetőként a tanácsnoki fizetésén felül, de azért 2020 után 2021-ben is tudott vásárolni egy-egy üzletet, amiket felerészben birtokolhat.

Megmaradtak az egyetemi állások

A szocialista Schmuck Rolandnak még mindig megvan a két Alfa Romeója a Fiatja és a BMW-je mellett. Ahogyan más baloldaliak, ő sem vált meg a modellváltás miatt a baloldal részéről folyamatosan támadott egyetemen betöltött állásától, sőt egy esztendő alatt összesen bruttó 600 ezer forinttal nőtt is a fizetése, ami bruttó havi 550 ezer forint. Hasonlóan emelkedett meg évi 600 ezerrel a Gyurcsány Ferenc pártjaival szövetkező LMP politikusának, Kóbor Józsefnek a fizetése is az egyetemen (havi bruttó 350 ezer forint), akinek egyébként megvan még az 1988-ban örökölt Lada Samarája is.