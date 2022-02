Járni sem bírt még, de szülei elmondása szerint már akkor felkapaszkodott az ágy szélére, és az elektronikus zene volt az, ami igazán megmozgatta. Nem is csoda, hiszen édesapja, Regán Ferenc is DJ volt sokáig, így nem meglepő, hogy a tehetséges pécsi lányban is ott van ízig-vérig a zene.

Végül tizenhét évesen jött el az alkalom, hogy Regán Lilit megtanította édesapja arra, hogy miképp is lehet két zenét összemixelni. Attól a pillanattól kezdve gyakorlatilag kirobbanthatatlan volt a pult mögül.

– Amikor édesapám megmutatta, hogyan is néz ki ez a világ, úgy néztek ki a napjaim, hogy elmentem az iskolába, majd hazamentem és estig gyakoroltam. Nem azért, mert tudatosan a DJ-pályára készültem, hanem azért, mert annyira élveztem, hogy ezt csinálhatom, hogy nem is akartam mással foglalkozni – vélekedett a népszerű lemezlovas.

Sokak szerint nem épp egy leányálom az éjszakában dolgozni. Főleg nem ilyen fiatalon, ráadásul nőként. De Lili minden előnyével és hátrányával együtt imádja. Eleinte menedzsere segítette a baranyai lányt, mostanra azonban már mindent ő maga intéz.

– Persze, hogy van az a fajta sztereotípia, – lekopogom, én még szerencsére sosem tapasztaltam – hogy a nők ehhez kevésbé értenek. Kevesebb a női DJ, így nőként persze még inkább bizonyítanod kell, hogy tényleg jó vagy. Ahhoz, hogy ezen a pályán érvényesülni tudj, tényleg jónak kell lenned.

Regán Lili nevét már külföldön is elkezdhették megismerni, ugyanis a tehetséges lemezlovas már megmutathatta tudását más országban is, ráadásul idén is lesz fellépése a határon túl. Nem rugaszkodik el a földtől túlságosan, így már azzal tökéletesen elégedett lenne, ha a közeljövőben is úgy fejlődne tovább, mint ahogy azt az elmúlt öt évben tette.

Az egyszer biztos, hogy az országban már kezd kialakulni egy igencsak népszerű rajongótábora. Klubkoncerteken és fesztiválokon ezrek előtt zenél, az ország egyik legnépszerűbb rádiójánál dolgozik, ráadásul a közösségi felületein több tízezren követik.

Fellépett, majd bezárt a hely

Nagyjából öt és fél éve, hogy otthon gyakorolgatott Regán Lili, majd kapott egy megkeresést egy komlói klubtól. Természetesen megörült a lehetőségnek, és csinált is egy mixet az alkalomra. Amint megérkezett a helyre, azt tapasztalta, hogy egyetlen ember van az egész klub területén. Talán ezt a felhajtást látva néhány fellépő meg sem állt volna hazáig, de a fiatal lány élt a lehetőséggel, és lenyomta a bulit.

Mondhatni az utolsó nótáját is elhúzta a helynek, ugyanis nem sokkal később ez a szórakozóhely be is zárt Komlón. Így utólag talán fél Baranya ott lett volna.