Új köntöst kapott két önkormányzati épület, és már egy harmadik felújítása is folyamatban van a faluban. Épült egy focipálya is nemrégiben nagyjából 65 millió forintból. Nagy népszerűségnek örvend a létesítmény. A gyerekek a pályán rúgják a bőrt, ráadásul vannak, akik éjfélig el sem hagyják a gyepet.

Több utat és járdát is felújítottak a faluban. A helyi varrodát átvette a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság az önkormányzattól, így ők biztosítanak munkát a helyieknek.

– A közeljövőben szeretnénk egy veszélyes külterületi utat helyrehozni, a majláthpusztai temetőt kibővíteni, ugyanis betelt. Egy játszótér építése is folyamatban van – mesélte Lónay Gyula polgármester.

A Végtelen lehetőség pályázaton felzárkóztatási célú fejlesztés megvalósítását végzi a sellyei járásban a Katolikus Karitász. A kisszentmártoniakat is segíti a szervezet, korszerűsítenek, vizet vezetnek be, fürdőszobákat csinálnak, de a tetőgondokat is megoldják.