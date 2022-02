Megnéztük, hogy megjelentek-e a kis csokrok a piacon, és milyen áron kínálják. Tegnap a pécsi vásárcsarnokban két helyen árusították. Egy csokorért 300 forintot kértek. Az egyik eladó elmondta, hogy felesége több éve járja a Mecsek lankáit, így tudja, hogy hol van ilyenkor már nagyobb mennyiségben medvehagyma. A lelőhelyről annyit elárult, Orfű közelében található.

A medvehagyma a 1980-as évek végén lett népszerű, a tavasz gyógynövényének is nevezik. Bükkösdi László Egy öregember emlékirataiban, ami lapunkban is megjelent, egy külön fejezetet szentelt a medvehagymának (Óda a medvehagymához), amelyben több lehetőséget is bemutat a medvehagyma elkészítésére. Egyik ilyen receptet a tegnapelőtti fiataloknak, szerelmeseknek ajánlotta. Mint írta: „egy-egy rész reszelt sárgarépát és nyers céklát két rész laskára vágott medvehagymával keverünk, mézzel gazdagítjuk, citromlével vagy borecettel locsoljuk. Előételként, köretként, vajas kenyérre kenve sokat együnk belőle”.

Árak a piacon (Ft/kg vagy darab, csokor)

Zöldségek

brokkoli 990–1590/kg burgonya 250–299/kg cukkini 990–1190/kg fekete retek 350/kg fokhagyma 1690/kg karfiol 690–790/kg karalábé 290/db káposzta 250–299/kg kígyóuborka 1490/kg lilahagyma 350–490/kg lilakáposzta 399/kg padlizsán 990–1190/kg paradicsom 990–1790/kg paprika 1390/kg petrezselyemzöld 200/cs piros retek 250/cs saláta 200/db sárgarépa 150–299/kg sonkahagyma 690–790/kg sörretek 490/cs sütőtök 149/kg vöröshagyma 190–290/kg zeller 590/kg zöldséggyökér 490–990/kg zöldhagyma 250/cs

Gyümölcsök