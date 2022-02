Az önkormányzat a Harkányi Óvoda fűtéskorszerűsítését még egy korábbi, Magyar Falu Programban elnyert pályázati forrásból valósította meg, a kicsik mosdója pedig önerős beruházásként szépült meg. A felújítást a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. végezte. Emellett a csoportszobák is megszépültek. Minden csoportszobára tudtak költeni egy kisebb összeget, amelyből lecserélték a szőnyegeket, függönyöket, bútorzatot. Minden csoport mást-mást fejlesztett, azt, amire leginkább szüksége volt.

A harkányi óvoda hétcsoportos, emellett két minibölcsődei csoport is működik itt, 176 óvodáskorú és 14 bölcsődés jár az intézménybe, nemcsak helyből, hanem a környező településekről is. A munkálatok nem nehezítették az óvodai munkát, nem kellett a gyerekeknek költözniük a felújítás alatt, a szakemberek a téli szünetben is dolgoztak.

A mosdók felújításának költségeit az önkormányzat fedezte