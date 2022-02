Negyedik évadát indítja a Pécsi Tudományegyetem ismeretterjesztő sorozata, a Pluszosok Egyeteme. Neves előadókkal és izgalmas előadásokkal várják az érdeklődőket az online térben. Az előadók között közéleti személyiségek, egyetemi kutatók, de még közismert tudósok is szerepelnek majd. A rendezvénynek közel 500 regisztrált résztvevője van.

A negyedik szemeszterben többek között szerephez jut Bódis József egyetemi tanár, aki a ma már népbetegségnek számító meddőségről beszél majd. Vélhetően nagy népszerűségnek örvend majd Michelisz Norbert túraautó-világbajnok prezentációja is, aki a versenysport világába kalauzolja el a látogatókat. Ráadásul a 3D nyomtatási technológia orvosi alkalmazásáról is hallgathatunk egy bemutatót Maróti Péter vezetésével.

Az idei program már tegnap elrajtolt Hegyi Csaba festőművész előadásával, aki a művészetről, mint terápiáról ismertette gondolatait. A java azonban még csak eztán jön, ugyanis további hét programba nyerhetnek betekintést a látogatók.

A félév részletes programja: március 7. Törőcsik Mária: A generációs gondolkodás megértése, március 21. Maróti Péter: A 3D nyomtatási technológia orvosi alkalmazása, április 4. Dévényi Sándor: Miért van szükség építészre?, április 25. Gyulai Roland: Hogyan működik a napvédő, és miért van szükségünk rá?, május 2. Michelisz Norbert: A versenysport világa, május 16. Aknai Katalin: Híres pécsi képzőművészek, május 30. Bódis József: A meddőség mint népbetegség.

A nézők az előadások után félévzáró tesztet tölthetnek ki, majd tanúsítványt kapnak a szemeszter elvégzéséről. A pluszos egyetemisták jelentkezését továbbra is várják a szervezők a [email protected] e-mail-címen.

Visszanézhetők a korábbi előadások

A Pécsi Tudományegyetem ismeretterjesztő sorozata ősszel is nagy sikert aratott. Hasonlóképp nyolc előadás várta a látogatókat az őszi szemeszterben, mint most tavasszal. Azok számára, akik valamelyest érdeklődnének a programok iránt, de nem igazán tudják elképzelni, hogy miképp is nézhet ki egy ilyen esemény, azok az eddigi előadásokat teljes egészében megtekinthetik a PTE1367 YouTube csatornáján. Olyan közismert előadók, kutatók ismertették gondolataikat, mint Ács Pongrác, Helyes Zsuzsanna, vagy Szemelyácz János. A Pluszosok egyeteme keretein belül ezidáig 23 előadás volt, és 25 ezer megtekintőt csalogatott a sorozat. A tavaszi kínálatot látva vélhetően továbbra is sikeres lesz majd a program.