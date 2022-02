A Magyar Úszó Szövetség által meghirdetett Úszó Nemzet Programhoz országosan az elsők között csatlakozhatott Mohács.

– A nagycsoportos óvodások, az általános iskolák elsősei és másodikosai heti egy alkalommal, délelőtt egy tanóra keretében tartózkodnak az uszodában – hangsúlyozta Czakó Csaba, az MTE 1888 úszószakosztályának vezetőedzője, a program régiós vezetője. – A mohácsi mellett a szőlőhegyi, versendi, bári, kölkedi, sátorhelyi, majsi, szajki, sombereki, dunaszekcsői és újmohácsi intézményekből februártól 470 kisgyermek térítésmentes utaztatását az erre a célra beszerzett négy új kisbusz biztosítja, de a fürdőruhát, sapkát, papucsot is ingyen kapták. Természetesen uszodai belépőt sem fizetnek, az oktatásukról pedig hét szakirányú végzettséggel rendelkező úszóedző gondoskodik.

– A képzési terv három évre bontott, amelynek a végén a gyerekek vizsgát tesznek hát-­, mell- és gyorsúszásból, fejesugrásból, sőt, vízből mentésből is – emelte ki Czakó Csaba.

Mindemellett – az új, most indult programra is tekintettel – napirenden van a 2007-ben átadott uszoda bővítése is.

A jelenlegi ingatlanon a helykihasználás maximális, vagyis a fejlesztéshez egy erre alkalmas ingatlan szükséges – hangsúlyozta korábban a polgármester, majd vázolta a területszerzés lehetőségét.

– Az uszodával szomszédos, 14 hektáros terület a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Államvasutak Zrt. vagyonkezelésében van. A MÁV-Start Zrt. regionális igazgatóságának képviselőjével történt helyszíni bejárás alapján tett álláspontja szerint támogatják a városnak a bővítésre vonatkozó elképzelését. Sikerült megegyezésre jutni a tekintetben is, hogy az ingatlannak melyek azok a részei, amelyek nem szükségesek a MÁV-Start Zrt. üzemszerű működéséhez, de jó megoldást jelenthetnek az uszodabővítéshez. Vagyis, telekalakítási eljárással létrehozható egy 3229 négyzetméter alapterületű ingatlan, ami olyan lényeges útszakasz önkormányzati kezelését is lehetővé tenné, amellyel biztosítottá válna az ingatlanok megközelítése, s egyúttal szerepe lenne a leendő Duna-híd kerékpáros megközelítésében is.