Lassan-lassan már feledésbe merül, milyen mostohán alakult a mohácsi Városi Sportcsarnok története: a nyolcvanas években kezdték el építeni, aztán a beruházás megakadt, évekig torzóként állt a létesítmény, végül az ezredforduló környékén került sokak örömére használható állapotba.

Ám azóta sem készült el teljesen. Ugyan az önkormányzat az azóta eltelt években nagyon sok pénzt fordított a korszerűsítésére, továbbra is akad tennivaló. Ezek közül most egy újabb nagy feladatot pipáltak ki, befejeződött ugyanis a csarnok energetikai korszerűsítése. A mintegy 240 millióba került, zömében vissza nem térítendő pályázati támogatásból megvalósult beruházás célja az épület éves energiafelhasználásának, üzemeltetési költségének csökkentése volt, valamint, hogy visszaszorítsák az üvegházhatású gázok kibocsátását. A felújítás során a rosszul záródó, korszerűtlen fémtokos nyílászárók helyett háromrétegű, hőszigetelő üvegezéssel ellátottakat építettek be, ezzel is javítva a fenntarthatóságot.

A téglából készült külső határoló falak kőzetgyapot-szigetelést kaptak. A tetőn megnövelték a meglévő szigetelés vastagságát, s a felülvilágítók cseréjére is sor került. A beruházás részeként villamos energiát termelő napelemes rendszert is építettek.