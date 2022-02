Többször vásároltam már ott igazi kincseket, a könyvmentésnek ezt a módját rendkívül jó és támogatandó ötletnek tartom. Olvastam, hogy a szekér felújítása volt esedékes, ezért kellett nélkülöznünk, illetve, hogy a közterület-foglalási díj megfizetése is nehézségekbe ütközött az üzemeltető számára. A kultúra a városnak is fontos kell, hogy legyen. A kedvezményes tarifa biztos, hogy segítené a vállalkozást. Az pedig, hogy a tolvajoktól is tartaniuk kell, szintén megdöbbentett. Nem gondoltam volna, hogy van, aki ilyesmire vetemedik.

