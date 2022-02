– Az önkormányzat és a Biokom Nkft. nem tervezi további közterületi padok eltávolítását. A társaság a tavalyi évben 44 új padot helyezett ki a városban, ezt folytatjuk az idei évben is. A korábban a Hal téren lévő padokat felújításukat követően a város más részén helyezik el – válaszolta a pécsi önkormányzat sajtóosztálya arra a felvetett kérdésünkre, hogy tervezi-e a városvezetés a Hal térhez hasonlóan más köztéren is eltávolítani a padokat a szórványosan kialakult közbiztonsági problémák miatt.

Mint ismert, a belváros egyik legforgalmasabb tere hosszú ideig problémás volt.

– Itt állandó a feszültség, amit nem mi generálunk. Már aláírásokat is gyűjtöttünk, amit szeretnénk bevinni a városházára. De nehéz bármit is tenni! Hiszen ha valaki megkérdezi az itt „társadalmi, közösségi életet” folytatókat, akkor azt állítják, semmilyen szabályt sem sértenek meg. Ám minket is rendszeresen zaklatnak, volt, akit már meg is tapogattak, erőszakosan léptek fel vele szemben. Közegészségügyi szempontból is aggályos az utóbbi időben kialakult helyzet, ez egy nyilvános illemhely lett ugyanis, csupán tábla nem hirdeti – nyilatkozta a Pécsi Újságnak tavaly februárban a nemrég újranyitó Hal téri könyvszekér eladója.

Veress Kata, a könyves szekeret működtető Könyvmentők Kulturális Egyesület egyik alapítója lapunknak nemrégiben elmondta, a Biokom úgy oldotta meg a gondjaikat, hogy felszedték a padokat. Hozzátette, minden probléma azonban nem szűnt meg, hiszen kisebb csapatok lopják a könyveket, és a beszerzett zsákmányt később pénzért értékesítik.

A Hal téri padok eltüntetését mint megoldást már korábban felvetette egy olvasónk levelében, de az ötlet nem aratott osztatlan sikert.

– Nehogy már padokat akarjon valaki elrakatni a közterületről! A város központjából, a Hal térről! – reagált az ideára egy másik olvasónk.

– Lassan a pécsi polgár, aki itt született, itt ledolgozott már majdnem egy teljes életet, nem ülhet le egy padra, mert azon hajléktalanok tanyáznak rendszeresen? Elég lenne oda egy rendőr, aki elirányítaná onnan őket – tette hozzá.

Más terek padjai is veszélyben vannak?

Nem a Hal tér az egyetlen zűrös környék, amelyről az elmúlt időben a Dunántúli Naplóban írnunk kellett. Nemrég számoltunk be arról, hogy az ispitaaljai Köztársaság teret is ellepték a guberálók, akik ráadásul nemcsak a padokon, de a játszótéri csúszdán is gyakran megpihennek. De újabban a Kossuth tér padjai népszerűek az egykori Hal téri társaság körében, ahogy a kertvárosi Csontváry utca és a Szabó Ervin tér „furcsa” elemeiről is cikkeztünk. Utóbbi esetében az elkeseredett helyiek már szintén felvetették, hogy a Biokom tüntesse el a padokat, ha másképp nem megy.