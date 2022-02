„A város polgármestere 2,5 év regnálás után csődközelbe kormányozta Pécset, ami példátlan teljesítmény. Az előző szocialista városvezetésnek is 8 év kellett hozzá, hogy 47 milliárdos adósságot termeljenek, amelyet 2018-ig tartott eltakarítani, és az okozott kárt helyreállítani – nem kevés kormányzati segítséggel. Péterffy Attilának azonban elég volt 2,5 év, hogy csődközeli helyzetet állítson elő Pécsett, amelyért természetesen nem önmagát, hanem megint a kormányt hibáztatja, és ezért még aláírásokat is beszerezne a pécsiektől. Azt a magyar kormányt hibáztatja a baloldali polgármester, amely, vagy amelyen keresztül eddig 300 milliárd forintnyi támogatás érkezhetett Pécsre, és érkezik is ezekben a pillanatokban is” – ezt írta a minap a Fidesz városházi frakciója arra reagálva, hogy Péterffy Attila, Pécs polgármestere aláírásgyűjtést indított Gyurcsány Ferenc volt kormányfő politikai céljainak megfelelően.

Péterffy ennek kapcsán azt közölte, hogy „2019-ben még nem tudhatták, hogy a kormány a felére csökkenti a helyi iparűzési adó mértékét, amivel a helyi vállalkozások működését alig-alig segítette, viszont a helyi önkormányzatok bevételeit drasztikusan csökkentette”.

A szocialista-DK-s befolyás alá került városvezetői koalíció pedig ezzel párhuzamosan azt közölte, hogy szerintük a Fidesz önkormányzati képviselőcsoportja „egy kétségbeesett, hazugságoktól hemzsegő” közleményt írt, ami szerintük „bűngyenge kísérlet a városvezetés lejáratására”.

A nemzeti oldal szerint azon kívül, hogy a sokszoros multimilliomos, aranykészletekkel, részvényekkel rendelkező Péterffy Attilának vélhetően nem számítanak azok tízezer, vagy éppen százezer forintok, amikkel a kisvállalkozásoknak is segített a kormány az adócsökkentéssel, más tekintetben is megkérdőjelezhető az akciója.

Pénteken ugyanis a város honlapjára felkerült egy olyan, Péterffy Attila által jegyzett előterjesztés, amiből kiderül, hogy a kormány 2021-es költségvetéshez is segítő kezet nyújtott a városnak. Ezt nem is verte nagydobra a közpénzekből finanszírozott, városházi propagandakiadvány, ám Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető felhívta a figyelmet a keddi közgyűlés elé kerülő dokumentumra. Ebben az szerepel, hogy a 2021-es költségvetési rendelet módosításában a legmeghatározóbb változást az államháztartáson belülről érkező kiegészítő támogatások növekedése jelentette, a központi pót­előirányzatok 2,7 milliárddal nőttek, az önkormányzat a kieső iparűzési adóra 2,054 milliárdos kompenzációt is kapott.

Csizmadia Péter leszögezte, a tények azt mutatják, hogy a kommunikációs blöffölgetés ellenére a kormány nem kivérezteti a várost, a számítások szerint összesen mintegy ötmilliárd forinttal több működési támogatást is kap Pécs, mint korábban. Ehhez képest azonban a baloldaliaknak még mindig a haverok, a biztosok, a politikai kinevezettek az elsők.