Napokig arra sem tudott felelni lapunknak az önkormányzat, hogy ez miért nem történt meg, vagy ha meg is történt, akkor miért nem válaszolt az erre vonatkozó képviselői kérdésre a jelenlegi polgármester a közgyűlésben.

Eredetileg 2021. december 30-a szerepel annak a közgyűlési határozatnak a határidejeként, amelyet még tavaly december közepén hozott meg a baloldali önkormányzat. A határozat arról szólt, hogy 275 millió forintnyi ráemelést kérnek a kormánytól a Vásárcsarnok építéséhez a megemelkedett kivitelezési költségek miatt.

A határozat első számú felelőseként Péterffy Attila jelenlegi polgármestert jelölték meg, utána rögtön Ruzsa Csaba alpolgármester szerepelt, de még a jegyzőt és a pénzügyi osztályvezetőt is felvonultatták a felelősök között. A határozatot hivatalosan még egy városfejlesztési ügyintéző és Csúcs Zoltán, a Pécsi Városfejlesztési NZrt. vezérigazgatója is megkapta. A témát tárgyalta még az MSZP-s Schmuck Roland vezette bizottság, amiben még három baloldalinak is jutott hely. A két és fél évvel ezelőtt még szakértői városirányítással kampányoló Péterffy Attila azonban amikor a közgyűlésben feltették neki többször is a kérdést, hogy az elmúlt három hónapban elküldték-e a ráemelési kérelmet, nem válaszolt, először úgy tett, mintha nem is hallana.

Kővári János, ÖPE-KDNP frakcióvezetője azért tudakolta az ügyet, mert az elvileg a kérelmet fogadó Irányító Hatóság nem tudott a kérelemről, majd pedig Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető, a pénzügyi bizottság elnöke is próbálkozott, de a közérdeklődésre számot tartott kérdésben így sem kapott választ.

Ugyanakkor Kővári azt is pedzegette, hogy ezek után csak azt tudja feltételezni, hogy szándékosan próbálják meg gátolni a beruházást politikai okokból.

Kerestük a városházát, de nem válaszoltak megkeresésünkre.

Csúsztak, de miért?

Az építkezés politikai célokra való felhasználása egyébként nem is lenne teljesen légből kapott gondolat, hiszen egyes vélemények szerint a beruházás elindításakor is azért késlekedtek a munkálatokhoz szükséges forrás biztosításával baloldaliak, hogy ebből is politikai hasznot húzzanak, mert ezzel is a kormányt és az előző városvezetést tudják hibáztatni - ami meg is történt. Mint ismert, a pécsi vásárcsarnok építésének kivitelezője már 2019 őszén, tehát a baloldali MSZP-s gyökerű hatalomátvétel idején már megvolt, ám közel 415 millió forint hiányzott még a több mint három milliárdos munkálatok megindításához. Csakhogy a baloldal inkább "várt" ahelyett, hogy biztosította volna a munkálatokhoz még szükséges forrást. Ezt aztán hónapokkal később meg is tették - tehát valójában nem volt akadálya ennek korábban sem -, de a késlekedést igyekeztek a kormányra kenni, amelyik végül meg is adta a pluszpénzt.

Ehhez képest Komlón, ahol hasonló eset fordult elő a magasabb vállalkozói ajánlat miatt, inkább cselekedtek: a város addig is hozzátette a szükséges forrást, amíg meg nem született a ráemelésről szóló kormánydöntés.