"Pécs polgármestere 2,5 év regnálás után csődközelbe kormányozta Pécset, ami példátlan teljesítmény. Az előző szocialista városvezetésnek is 8 év kellett hozzá, hogy 47 milliárdos adósságot termeljenek, amelyet 2018-ig tartott eltakarítani, és az okozott kárt helyreállítani – nem kevés kormányzati segítséggel.

Péterffy Attilának azonban elég volt 2,5 év, hogy csődközeli helyzetet állítson elő Pécsett, amelyért természetesen nem önmagát, hanem megint a kormányt hibáztatja, és ezért még aláírásokat is beszerezne a pécsiektől. Azt a magyar kormányt hibáztatja a baloldali polgármester, amely, vagy amelyen keresztül eddig 300 milliárd forintnyi támogatás érkezhetett Pécsre, és érkezik is ezekben a pillanatokban is.

Péterffy Attila elismerte, hogy Pécs bajban van, de megint hazudik a felelősökről. Nem a kormány tehet ugyanis arról, hogy Péterffy Attila és a baloldali városvezetés évi 35-40 millió forintos fizetéseket ad a barátoknak; tízmilliókért tart tanácsadókat, százmilliókért ügyvédeket, miközben például a Tüke Busz szintén csődbe megy lassan, és nem lesz, aki a pécsieket szállítsa a városban, mert veszélybe kerül a közösségi közlekedés.

Pécs polgármestere hanyag módon sem az intézményeket segítő működési támogatásokat nem pályázta meg a kormánynál időben, de az előző városvezetés által elnyert fejlesztési támogatásokat sem volt képes időben felhasználni. Ezzel Péterffyék komolyan veszélyeztetik nem csak a pécsi hivatalok, intézmények, cégek működését, de a város fejlesztését és fejlődését is!

Tisztában vannak azzal a pécsiek, hogy Péterffy Attila - Márki-Zay Péterhez hasonlóan - eltörölné a rezsicsökkentést, adót emelne és hitelt venne fel – szerencsére ez utóbbit egyelőre nem tudja megtenni: nem adósíthatja el újra a pécsieket, ameddig polgári kormánya van Magyarországnak.

Felszólítjuk a pécsi polgármestert, hogy ne üres politikai kampányokban, ne hazugságokban jeleskedjen, és ne próbálja meg újra becsapni a pécsieket, hogy kiszedje belőlük az adataikat, hanem két és fél évnyi semmittevés után végre lásson hozzá a munkához; és legalább azt a pénzt vegye át és használja fel a különféle fejlesztésekre, amelyet még az előző városvezetés szerzett meg Pécsnek és a pécsieknek. Ebből és ezért épülhet meg egyebek mellett az új Vásárcsarnok is.

Kelt. Pécsett, 2022. február 16. napján

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja"