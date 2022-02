A kedvezmény igénybevétele automatikus: külön nem kell kérni, és nem is kell nyilatkozni róla a munkáltatónál. Az adókedvezményt már a januárra szóló, február elején átutalt fizetésben is érvényesítenie kell a munkáltatónak. A 25 év alattiaknak az adókedvezmény nemcsak a munkabér után jár, hanem például a táppénz, a megbízási díj, az őstermelői és az átalányban megállapított jövedelem és a vállalkozói kivét után is.

– Fontos, hogy az ez év január elsejétől érvényesíthető 25 év alattiak adóalap-kedvezménye befolyásolja a diákmunka során szerzett jövedelem adózását is – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Mint azt Barlai Krisztina, a NAV Baranya megyei szóvivője kiemelte, ha a 25 év alatti fiatal az iskolaszövetkezet tagjaként nem önálló tevékenységből származó, például bérjövedelmet vagy munkaviszonyból származó bérjövedelmet vagy megbízási díjat vagy egyszerűsített foglalkoztatásból a mentesített keretösszeg feletti jövedelmet kap, akkor igénybe veheti a fiatalok kedvezményét. Így jogosultsági hónaponként bruttó 433 700 forintig nem kell 15 százalék személyi jövedelemadót fizetnie. Így a diák havi akár 65 055 forint adó megfizetése alól is mentesülhet, amely éves szinten 780 660 forint adómegtakarítást is jelenthet.

– A háztartási munka jövedelmére – mivel adórendszeren kívüli kereset – nem értelmezhető a 25 év alattiak kedvezménye – tette hozzá a szóvivő. Tájékoztatás kérhető a 1819-es NAV Infóvonalon vagy bármelyik ügyfélszolgálaton. A diákmunka részletes szabályai a NAV honlapján is megtalálhatók.