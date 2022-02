Több pályázat előkészítésén is dolgozik az önkormányzat, a részletekről a legutóbbi ülésen tárgyalt a képviselő-testület. A Magyar Falu Program keretén belül a közösségi házzal szemben, valamint a Főtér területén a járdák felújításához kérnek támogatást, a tervezett útfelújítások pedig a Petőfi, Rét, Domb, Dózsa, Nefelejcs és Tulipán utcákat érintenék.

Az önkormányzat az óvodaépület régi részének modernizálását is szeretné megvalósítani – a villanyvezetékek és a nyílászárók cseréje, a burkolatok javítása, valamint a régi vizes­blokk felújítása lenne esedékes.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programra is nyújt be pályázatot a szászvári önkormányzat: az Ady utca teljes hosszban történő újraaszfaltozásához kérnek forrást, ezenkívül a csapadékvíz elvezetését is megoldanák több utcában.

A polgármesteri hivatal felújítására is nyílt pályázati lehetőség, illetve régi Újtelep vízvezetékeinek cseréjére is adnak be támogatási kérelmet hamarosan.