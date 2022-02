Amíg a botrányok miatt a közelmúltban megszabadult - legalábbis papíron - MSZP-s volt pártpénztárnok Puch László érdekköre a Mandulás kempinget birtokló, a Zuschlag-perben elítélt vezetővel irányított cégtől, addig a volt Bőrklinikával kapcsolatos - állítólag - nyíltnak és transzparensnek beígért eljárásról nem tudni semmit. Sőt, totálisan mély hallgatásba burkolódzott a városvezetés, miközben elvileg, a saját határozatuk szerint is már csak egy hónap van arra, hogy a két ingatlan közötti cserebizniszt végrehajtsák.

Mint ismert, a volt kemping helyén a természetvédelmi övezetbe a szocialista körök először lakóparkot akartak felhúzni, amelyet végül az emiatt kegyvesztetté vált momentumosok, és Kővári János közreműködésével jobboldali politikusok akadályoztak meg. Információink szerint baloldali körök pedig már akkor burkoltan azzal fenyegetőztek, hogy emiatt a városnak "kártérítést" kellene fizetnie a magáncégnek, vagyis az MSZP-s hátterű köröknek, igaz arról már hallgattak, hogy annak idején áron alul kaphatta meg a szocialista társaság a szocialista vezetésű megyétől az ingatlant.

Az MSZP-s alpolgármesterrel megerősített városvezetés a botrány után azt találta ki, hogy a bőrklinikára cserélnék el a kempinget, bár kétszázmillió forintos többletet is kérnének az ügyletben a Puch-féle társaságtól. Ez azt jelentené, hogy a befektető számára hasznosítás szempontjából szinte értéktelenné vált - hiszen kempinget nem akart eddig sem létrehozni - telek helyett 200 millióért megkaphatja a belváros szélén található, társasházak építésére is alkalmas, rendkívül nagy értékű, a városi ingatlanbecslések szerint is egymilliárdot érő volt bőrklinika területét.

Amikor az ötletet elfogadta a szocialista-DK-s városvezetés, akkor azt is határozatba foglalta, hogy a csereügylet előtt a bőrklinikát vakliciten fogják értékesíteni azért, hogy a város "járjon a legjobban", feltételként viszont azt szabták, ha március 31-ig nem lesz jelentkező, akkor döntenek a csere mellett.

Miután mindössze egy hónap van a határidőig, igyekeztünk a városházától megtudni, hogy hol tart most a beígért vaklicit, megtartották-e már, és ha igen, milyen eredménnyel, de inkább elmenekültek a válaszadás elől. A volt Bőrklinikát állítólag - ha hinni lehet a városvezetés határozatának - a T-Systems által működtetett Marketline Aukciós Rendszeren akarták, akarják értékesíteni, ezért a céget is megkérdeztük az ügyben.

A vállalat közölte, a Marketline rendszer használatbavétele és a hozzáférések átadása minden esetben egyedi szerződés megkötését követően történik, a meghirdetett aukciók teljes mértékben az ügyfél által specifikált formában zajlanak le, a rendszer adottságainak figyelembe vételével. "Konkrét aukciók lebonyolításáról nem áll módunkban tájékoztatást adni, az adott aukció feltételeiről, a rendszer beállításairól az ügyfél jogosult nyilatkozatot tenni" - fogalmaztak.

Csizmadia Péter, a pécsi önkormányzat pénzügyi és ellenőrzési bizottságának fideszes elnöke is úgy nyilatkozott, hogy semmilyen értesítést, tájékoztatást nem kaptak az ügyben.