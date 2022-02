Összesen 58 tonna élelmiszer, 34 tonna ruhaadomány, valamint 994 darab bútor és műszaki cikk, 1237 egyéb tárgyi és 1.197.080 forint pénzbeli segítség – ennyi adományt juttattak el a rászorulóknak a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász önkéntesei a tavalyi évben, derül ki a szolgálat által nemrég elkészített összesítés adataiból.

A beszámoló szerint a segélyszervezet koordinálásában a Pécsi Egyházmegye illetékességi területén 2021-ben 36 plébániai önkéntes csoport tevékenykedett mintegy 1005 fő alkalmi és rendszeres segítővel, akik közel 18.700 rászoruló embertársunknak nyújtottak támogatást valamilyen formában.

A Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász hangsúlyozza, a korábbi években népszerű karitatív kampányok idén is folytatódnak. A nagy sikerű Együtt a Babákért program során kisgyermekes családokat támogatnak pelenkával, és tovább folytatódnak a szociális jellegű támogatások is, melyeken keresztül közüzemi díjtartozások, elmaradások rendezésében nyújt segítséget a szervezet.

A Zöldellő kertek, közismert nevén vetőmagprogram is rendkívül sikeresnek bizonyult, és idén is folytatódik – ennek keretében 30-35 fajta vetőmagot osztanak szét az önkéntesek a rászorulók közt, ez az adomány akár egész évre fedezheti a háztartások zöldségfogyasztási igényét. A csomagok tartalma általában sárgarépa, zöldborsó, bab, dughagyma, uborka, spárgatök, kukorica, karalábé, spenót, saláta, sütőtök, cékla, cukkini, karalábé és retek.

A Karitász fontosnak tartja, hogy a program során szakmai segítséget is biztosítson a családoknak, hogy kertjeikben a lehető legnagyobb termést takaríthassák majd be, éppen ezért nem egyszerűen csak kiosztják a vetőmagcsomagokat, hanem a folyamatos nyomon követés is biztosított.

Februárban érkeznek a pelenkák

Több mint egy évtizedes múltra tekint vissza a rendkívül sikeres „Együtt a babákért” program, amelynek keretében a Karitász csoportjai gondoskodnak arról, hogy az országos hálózattal rendelkező drogéria által biztosított adományok olyan családokhoz jussanak el, ahol a legnagyobb szükség van a segítségre. A Karitász tájékoztatója szerint február második felében a Pécsi Egyházmegyében is megkezdték a pelenkák kiszállítását.

Az országos programok közé tartozó akció fél évre elegendő pelenkaadománnyal támogatja a nehéz sorsú gyermekeket és családjaikat. A programhoz a kérelmezőknek pályázatot kell benyújtaniuk, ahol a szükséges dokumentációk megszerzése után a kérelmet elbírálják. A projekt nagy népszerűségnek örvend – a vidéki Karitász csoportok nyújtanak segítséget a résztvevő családok felkutatásában és támogatásában.