– A kormány az immár egy évtizede megkezdett bürokráciacsökkentési program keretében folyamatosan egyszerűsíti a hivatali ügyintézést, az e-bejelentő bevezetése pedig egy újabb fontos lépés a szolgáltató állam építésében – tájékoztatott minket dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott. – A kormány olyan ingyenes szolgáltatást vezetett be 2022-től, amely már nemcsak a közigazgatási ügyintézés során csökkenti a magyar emberek adminisztrációs terheit, hanem a szolgáltató szektorban is egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé – hangsúlyozta.

Az egyablakos ügyintézés a közműszolgáltatóknál is megjelenik: az e-bejelentővel kényelmesebbé és gyorsabbá válik az adatváltozások bejelentése, valamint a közművek átírása – az új, ingyenes szolgáltatás szinte minden ezzel kapcsolatos adminisztrációs terhet levesz az emberek válláról.

Dr. Horváth Zoltán kiemelte, mindannyiunk életében akad olyan helyzet, amikor valamilyen személyes adatunk megváltozik, és ezt jeleznünk kell a szolgáltatóknak, amelyekkel szerződésben állunk. Eddig egyetlen adatváltozás bejelentése is rengeteg szaladgálással és idegeskedéssel járt a különböző szolgáltatóknál és hatóságoknál: a víz-, gáz-, távhő- és áramszolgáltatóknál külön-külön kellett elintézni a névváltozás, a lakcím, vagy bármely egyéb adatunk (pl. kapcsolattartási adat) változásának bejelentését, illetve a tulajdonosváltásból, öröklésből fakadó közműátírási teendőket.

– Az e-bejelentő szolgáltatással az összes adatváltozást és közműátírási eljárást egyetlen bejelentéssel, egy helyen kezelhetjük – akár otthonunk kényelméből az e-bejelento.gov.hu oldalon vagy személyesen az ország valamennyi kormányablakában – közölte a kormánymegbízott. Hozzátéve, hogy az e-bejelentőhöz már több mint 30 közműszolgáltató kapcsolódik, köztük számos, a baranyai lakossággal is szerződésben álló víz-, áram-, gáz- és távhőszolgáltató. A szolgáltatói lista folyamatosan bővül, így a jövőben akár telekommunikációs cégekkel, bankokkal, biztosítókkal kapcsolatos adatváltozási ügyeinket is egy helyen intézhetjük.

Időt és pénzt spórolhatunk meg a bejelentkezéssel

Az e-bejelentővel való egyszerű, gyors ügyintézéshez csupán ügyfélkapus regisztrációra van szükség. Az eseti adatváltozás-bejelentés mellett lehetőségünk van felhatalmazást adni automatikus bejelentésre is, így az e-bejelentő akár 5 éven át automatikusan továbbítja a velünk szerződésben álló szolgáltatóknak, ha valamely adatunk megváltozott a lakcímnyilvántartásban. Az új szolgáltatás igénybevételével akár 5–10 órát is megtakaríthatunk, hiszen a személyes ügyintézés utazással, várakozással együtt akár 2,5 órába telhet egyetlen szolgáltatónál, egy adatváltozásnál, költözésnél pedig jellemzően 4-5 szolgáltatónál is intézkednünk kell. Az e-bejelentő használatával mindez percek alatt elvégezhető.