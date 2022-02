Frissítve! 2 órája

Tovább szakad a pécsi baloldali városvezetés: újabb képviselő lépett ki

Azt követően, hogy három momentumos képviselő és Bognár Szilvia, volt DK-s alpolgármester is otthagyta az MSZP-DK-Jobbik-Öt torony koalíciót, hétfő este Hencsei Zsolt jobbikos képviselő is bejelentette, hogy függetlenként dolgozik tovább. Mivel egy frakcióhoz három fő szükséges, ezért a Jobbik városházi frakciója is megszűnhet ezzel a lépéssel.

B. M. B. M.

20211019 Pécs Ülésezett Pécs város önkormányzatának képviselő testülete. Városházi közgyűlés a polgármesteri hivatal dísztermében Fotó: Laufer László LL Dunántúli Napló DN

A jobbikos politikus a meszesi. 2. számú választókerületben nyerte meg a választást - mindössze 3,73 százalékkal kapott több voksot a polgári oldal jelöltjénél - egyéni képviselőként még a Mindenki Pécsért Egyesület színeiben, amelyet akkor még az MSZP-P frakciószövetségben ülő Mellár Tamás vezetett. Hencsei hétfőn este egy rövid üzenetet közölt a képviselői oldalán. Ebben az áll, hogy "Tisztelt és Kedves választókerületi társaim! A mai naptól független képviselőként folytatom a munkám a 2.sz választókörzetben. Párton kívüli képviselőként. Szeretnék minél nagyobb segítséget nyújtani a keleti városrész épüléséhez, szépüléséhez a továbbiakban is! Ehhez kérem a segítségüket, hogy együtt elérjük a céljainkat!" Információink szerint Hencsei már hónapok óta többször is jelezte elégedetlenségét a Péterffy Attila által vezetett koalíció ténykedésével és azzal, ahogy intézik az ügyeket a koalíción belül. Bár nem fogalmazott olyan sarkosan mint Bognár Szilvia, volt DK-s alpolgármester, aki azt mondta, hogy "a legsötétebb időket idézik a mostani városvezetés módszerei”, de többször is hangot adott véleményének. Hencseivel együtt 2019-ben még 19 fős volt a városvezető koalíció a polgármesterrel együtt, amelyből később négyen - három momentumos képviselő és Bognár Szilvia - is kiléptek a múlt évben, helyettük az LMP-s Kóbor József került be, aki egy "látszatbizottsági" elnök posztot és zöldbiztosi kinevezést kapott szolgálataiért. A jelen állás szerint a Pécs Jövője elnevezést felvevő, az elmúlt két évben folyamatos belharcokat folytató koalíciónak mindössze azért van még meg a többsége egy hajszállal, mert Kóbor is beült közéjük. Ő korábban még azt mondta Péterffy erőműben végzett korábbi ténykedéséről, hogy „Franciaországban vagy Németországban börtön járna az ilyen mértékű tűzifaégetésért.” Matematikailag, a leadott választói szavazatszámokat tekintve már kisebbségben vannak Péterffyék, hiszen a jelen állás szerint rájuk már kevesebben voksoltak, mint azokra, akik jelenleg ellenzékben vannak. Érdekesség, hogy a DK-s Kunszt Márta például annak köszönhetően is kerülhetett be a kompenzációs listáról, hogy korábban az egyik momentumos jelölt közel ezer szavazatot szerzett körzetében, de mégsem tudott nyerni. A szabályok szerint Hencsei kilépésével két fősre apadt a jobbikos koalíció a városházán, így az ebben a felállásban tovább nem működhet. Lapunk igyekszik megszólítani az érintett képviselőt is, de egyelőre nem értük el. A Jobbik frakcióvezetőjének, Fogarasi Gábornak a hivatali telefonja nem elérhető. Az egyik, a városvezető koalíciót már korábban otthagyó képviselő, a momentumos Pokorádi Gábor azt mondta, hogy az interneten látott egy ezzel kapcsolatos hírt délelőtt és csak annyit tud mondani, hogy Hencsei Zsoltot korrektnek ismerte meg, csak dicsérni tudja a munkáját. Úgy értesült, hogy nem volt teljes az egyetértés közte és a Jobbik vezetése között, de azt nem tudja, hogy pontosan mi volt ez a konfliktus. Kerestük a pécsi városvezetést is, de egyelőre nem válaszoltak a megkeresésünkre, amint reagálnak, frissítjük cikkünket. Frissítés: Beszéltünk, Bognár Szilvia független képviselővel, aki lapunknak szintén azt mondta, hogy a netről értesült a történtekről, amelyet úgy kommentált, hogy "a képviselői szolgálat akkor lehet a legteljesebb, ha megvan a szabaságfaktora, de a Pécs Jövője városvezetői koalícióban nem ülhetnek szabad emberek".

