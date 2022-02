Uniós és hazai forrásból több mint 7 milliárd forint értékben új fogászati klinika épül, fejlesztik a gyermekpszichiátriát, a gyermekek sürgősségi ellátását, az idegsebészeti klinikán pedig műtőfelújítás és eszközbeszerzés történt – közölte Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere szerdán Budapesten Hoppál Péterrel, Pécs fideszes országgyűlési képviselőjével és Kővári Jánossal, Baranya fenntartható városfejlesztésért felelős biztosával közösen tartott sajtótájékoztatóján.

A tárcavezető elmondta, csaknem egymilliárd forintból műtőt újítottak fel és műszereket szereztek be a Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikáján. A beruházásnak köszönhetően az agyi és gerincbetegek műtéti ellátása világszínvonalú lesz.

Magas szintű ellátás a lakóhelyhez közel

Mintegy 1,2 milliárd forint értékben fejlesztették a gyermek- és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszert, ennek köszönhetően az eddig 15 ágyas egység helyett önálló, 25 ágyas gyermekpszichiátriai részleget hoztak létre, amelyet márciusban adnak át.

Korszerű műtőblokk épül a Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika József Attila utcai telephelyén mintegy 2,5 milliárd forintos uniós forrásból, ennek keretében három korszerű műtőt alakítanak ki, átalakul a gyermeksebészeti osztály, nagyobb és modernebb gyermekbarát kórtermek épülnek – ismertette a miniszter.

Kásler Miklós célnak nevezte, hogy Magyarországon egységes és magas szintű gyermeksürgősségi és gyermekbaleseti ellátási rendszer jöjjön létre, amely a gyermekek sérülésének, betegségének súlyosságához igazodva a lakóhelyükhöz a lehető legközelebb a legmagasabb szintű ellátást képes biztosítani.

Kitért arra is, hogy mintegy 2,6 milliárd forint uniós forrásból új, korszerű és gazdaságosan fenntartható ötemeletes, 2750 négyzetméteres Fogászati Elméleti és Klinikai Tömb épült, továbbá mintegy 400 millió forintból korszerű eszközöket szereztek be.

Évtizedes mulasztásokat pótoltak

Kásler Miklós emlékeztetett, a napokban letették a Nemzeti Reprodukciós Módszertani Kutatóközpont alapkövét. A Pécsi Tudományegyetem szülészetére tervezett létesítmény a családbarát szülészet kialakításával együtt mintegy 2,8 milliárd forintból épülhet meg, várhatóan jövő év elejére.

Hoppál Péter, Pécs és a város térségének országgyűlési képviselője elmondta, hogy a Modern városok programban már korábban komoly fejlesztések valósultak magyar költségvetési forrásból. Kijelentette: a mintegy 30 milliárd forint nagy részét egészségügyi, oktatási beruházásokra fordították, évtizedes mulasztásokat pótoltak.

Hoppál Péter a Dunántúli Naplónak nyilatkozva felidézte, hogy kormányzati támogatással teljesen megújult a 400 ágyas klinika, megépült az új véradó és az onkológia, most adják át a fogklinika és a gyermekpszichiátria vadonatúj épületeit, valamint szeptemberben lakhatták be a PTE Orvostudományi Kar szintén zöldmezősen épült hatalmas új épületét is.

– Nem állunk meg, megyünk tovább – jelentette ki a baranyai honatya.

„Pécsett az egészségünk biztonságban van”

Kővári János a sajtótájékoztatón elmondta, az elmúlt évtized mintegy 200 milliárd forintos fejlesztésének fele az egészségügyre jutott. – Pécsett az egészségünk biztonságban van – fogalmazott, hozzátéve, éppen ezért reméli, hogy a jelenlegi kormány maradhat, és a következő ciklusban is folytatódhatnak az egészségügyi fejlesztések.