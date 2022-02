A szocialista-DK-s tengely által befolyásolt baloldali koalíció több propaganda anyagban is igyekszik ismételten az előző városvezetést támadni. Ezúttal arról szólnak a különböző posztok, hogy a baloldal idején megindított - ám a pécsiek által kritikákkal illetett - Veress Endrei utcai rekonstrukció jobb lesz mint a Mártírok úti munka, mert az utóbbinak a "felújítását még az előző városvezetés folytatta le, mi már a kész állapotot örököltek meg". Ahogy Péterffy Attila fogalmazott a közösségi oldalán a Mártírok útra utalva, hogy "Mi nem fogadunk el ilyen silány munkát! Ezért ugyanennek az útnak a folytatása, amelynek most folyik a rekonstrukciója, és ahol a tervezéstől a mi kezünkben volt a projekt, fényévekkel jobb lesz!".

Csakhogy Péterffy a megválasztása után már arról posztolt - az olvasók is felhívták erre a figyelmet -, hogy kint járt a még épülő Mártírok úti rekonstrukciónál, tehát értelemszerűen már az ő regnálása idején vették át a munkát is. Ráadásul lapunk úgy értesült, hogy Péterffy megtekintése inkább zavart okozott, sürgetése nem vitte előre az építkezést, amely kapcsán egyébként is azt emelte ki, hogy "a város közlekedését ma is több útlezárással járó felújítás vagy közműcsere lassítja, akadályozza".

Ugyanakkor nemcsak a "silány" munka átvételének időpontja kapcsán merülnek fel kérdések, hanem a tekintetben is, hogy valóban a mostani vezetés idején készülhettek el a Mártírok úti rekonstrukció tervei, mint ahogyan azt most Péterffy posztja állítja.

A polgármesteri közeli munkatársa, az MSZP-közeli laptól városházi sajtótanácsadónak megtett Barabás Béla ugyanis a témában tavaly októberben kiadott közleményben arra hivatkozik, hogy 2016-ban elkészült kiviteli tervek alapján van szükség fa kivágásokra, és hiába vizsgálták meg azt, hogy másik nyomvonalat létesítsenek, a tervek megfelelőnek bizonyultak, nem tudnak jobbat, a fákat ezért pótolják, áthelyezik.

A városvezetés ezúttal is hallgatott az ügyben feltett kérdésünkre.

A nagy októberi megtekintés

Az ominózus polgármesteri "szigorú" megtekintés érintette a Kürt utcát és a Honvéd utcát is, amiket szintén a baloldali városvezetés idején vettek át. Mint megírtuk, ezekben az utcákban is kétszer festették fel – miután elsőre nem sikerült – az útburkolati jeleket, majd pedig a Kürt utca egy szakaszán a pár hónappal korábban elkészült aszfaltot bontották meg. 2019 októberében egyébként azt is bejelentette a "szakértői" városirányítás, hogy a polgármesteri hivatal főosztálya már a megtekintés hetén "elkezdi kidolgozni az útfelújítások alapjául szolgáló új szabályozást, aminek célja, hogy a pécsi polgárok érdekeit szolgálja, tiszta és világos alapokon nyugodjon". A szabályozás elkészültéről egy éven keresztül többször is érdeklődtünk, választ nem kaptunk.