A városvezetéshez februárban több kérdést is intéztünk azért, mert a saját maguk által megalkotott tervek szerint március végén lejárt volna az a határidő, ami a volt Bőrklinika értékesítésének liciteljárásáról szólt volna. Novemberben ugyanis arról döntöttek, hogy amennyiben nem lesz sikeres a licit ezen időpontig, akkor 200 millió forintért és az egykori Mandulás kempingért elcserélik az milliárdos értéket képviselő ingatlant.

A Dunántúli Naplónak akkor nem válaszoltak, most sajtótájékoztatón a helyi baloldali média többségi jelenlétében viszont Ruzsa Csaba arról beszélt, hogy a liciteljárásra azért nem került sor, mert a Pécsi Építési Szabályzat módosításához szükséges hatósági eljárásokat, műemléki egyeztetéseket kellett lefuttatni, erre vártak, de májusban megtartják majd 995 millió forintos induló áron a nyilvános licitet, júniusban pedig szerződést köthetnek. Az így befolyó pénzből vennék meg a kempinget, illetve adósságot törlesztenének.

A városvezetés most is arra hivatkozott, hogy azért van szüksége a kempingre az önkormányzatnak, mert a Megújuló Mecsek programot szeretnék végrehajtani, és ott lehetne például a tervezett libegőnek is az egyik állomása. Azt sem zárják ki, hogy az önkormányzat kempinget nyit a területen, miközben erre több mint másfél évtizede volt a "baráti" tulajdonosi körnek is, de az inkább hagyta lepusztulni a helyet.

Mint ismert, az egykori Mandulás Kemping egészen a közelmúltig a szocialista oligarcha, Puch László érdekeltségébe tartozott az Amadula Kft.-n keresztül, akit a városvezetés és Péterffy Attila pécsi polgármester mögött álló pénzembernek tartanak. (Beszédes, hogy a luxuslakópark botrány kirobbanása után egy helyi vállalkozó akkor vásárolta meg a céget, amikor elkészült a csereügyletet is tartalmazó előterjesztés a városházán.)

Mivel úgy tudjuk, hogy a Mandulás kempinget birtokló Amandula Kft.-nek a beszámolójában ingatlanvagyonként 160 millió forintos könyv szerinti értéket jelenítettek meg - ennyiért szerezhették meg a szocialista megyei önkormányzattól a telket egykoron -, ezért is merült fel a kérdés, hogy mennyit érhet a telek? Ruzsa Csaba ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az érvényes szabályok szerint jelenleg 100 lakásos lakóparkot lehetne építeni ott, az ingatlanbecslők szerint nagyjából 680 milliót érhet a telek.

A libegő kapcsán felmerült környezetvédelmi aggodalmak - úgymint a fák kiirtása, a szerkezetet tartó betonmonstrumok létrehozása az erdőben - kapcsán kitért arra is, hogy a pécsieket is megkérdezik a Megújuló Mecsek programról, amennyiben nem szeretnék, akkor nem valósítják meg, valamint a hatósági és környezetvédelmi szempontokat is figyelembe veszik. Egy, még a TV-toronyhoz létrehozott úgynevezett közműhasadék adna szerinte lehetőséget a libegő építésére is.

Kővári János, fideszes parlamenti képviselőjelölt szerint felmerülhet a gyanú, hogy az egész liciteljárás, csereügylet, hatósági eljárások és libegőtervek, mind-mind porhintések, a választások előtt nem vállalták fel a baloldaliak az újabb botrányt. Leszögezte, azt követően, hogy egy évvel ezelőtt elindították az aláírásgyűjtést a Mandulás kempingbe tervezett luxuslakópark megépítésével szemben, most is úgy gondolják, meg kell védeni a területet a pécsiek számára.