Frissítés: Helytálló kritika miatt perelt

A Pécsi Ítélőtábla kimondta, hogy nem követett el jogsértést, nem sértette meg a polgármester becsületét, jó hírnevét Vicze Csilla azzal, hogy kijelentette: Péterffy Attila irányítása alatt a Pécsi Hőerőműben hárommillió tonna fát égettek el. Ezzel a táblabíróság helyben hagyta a Pécsi Törvényszék korábbi, Péterffy által Vicze ellen indított perében hozott ítéletét is.

Mint ismert, Péterffy Attila a fenti kijelentés miatt fogta perbe a Civilek a Mecsekért Mozgalom szóvivőjét – igaz, a keresetet nem tudták ügyvédei összeállítani először pontosan, azt még a bíróság eljárás során is módosították. Elsőfokon is elbukta a pert, most pedig a Pécsi Ítélőtábla sem neki adott igazat.

A táblabíróság jogerős ítéletének indoklása szerint a közügyek vitatása a demokratikus társadalom létezésének és fejlődésének nélkülözhetetlen eleme, az alkotmány védi a szabad véleménynyilvánítást, főként akkor, ha ezek közügyekre vonatkoznak. A közéleti vitában helye van a környezetvédelmi kérdéseknek és ez esetben azért is közügyről van szó, mert Péterffy Attila polgármesteri tisztségével kapcsolatos alkalmasságára vonatkozott. Elhangzott, Péterffynek számítania kellett arra, hogy politikai szerepvállalása kapcsán a szakmai tevékenysége is viták kereszttüzébe kerül: különösen az erőmű biomassza programja, amelyet maga is kampánytémává tett.

A táblabíróság szerint a mozgalom szóvivőjének a nyilatkozata a környezetvédelmi szempontok mentén megfogalmazott erőteljes kritika volt, ami arról szólt, hogy jelentős, tonnában mérve milliós nagyságrendű faanyag megrendelése és eltüzelése a régió erdőinek károsodásához vezetett, Péterffy vezérigazgatói tevékenysége a környezetet károsította.

A fa mennyiségét illetően pedig alapvetően egyetértett azzal a fellebbviteli bíróság, hogy a fa fogalma alá tartoznak a gallyak, ágak, nemcsak a hengeres tűzifa. Péterffy saját 2019-es prezentációjában szereplő adatok lényegében megfelelnek a Vicze Csilla által közölt adatokkal, ráadásul csak hengeres tűzifából 1,5 millió tonnát használt fel az erőmű Péterffy idején. A fát pedig Somogyból, Zalából, Baranyából, Tolnából és kisebb mértékben Horvátországból szerezték be, azaz a régió fáit tüzelték el.

Nem okszerűtlen az a következtetés sem, hogy a fa eltüzelése miatt az erdők pusztulnak, tarvágások történtek, de a negatív kritika, miszerint Péterffy környezetkárósító tevékenységet folytatott, még nem utal bűncselekmény elkövetésére, valamint a kifejezésmód sem bántó, nem megalázó – derült ki az indoklásból.

Szerinte ő csak egy átlagos pécsi volt

Miközben a vele szembeni kritikát „besározásaként" értékelte, Péterffy Attila az elbukott pere után arról beszélt, hogy szerinte „fideszes" ítélet született. Azt nem tudta megmondani, hogy a bíró fideszes-e. Szerinte egyébként ő 2019-ben „csak egy átlagos pécsi" volt, holott tényszerűen polgármesterjelöltként tevékenykedett.

– Nemcsak kormányváltásra, hanem korszakváltásra is szükség van. A 2019-es kampány során hazugságokkal vádoltak, illetve nemtelen állításokat társítottak hozzám, ezért a közbeszéd megtisztítása érdekében pert indítottam. Feljelentést tettem, hogy a jog eszközével vessek véget mások besározásának, ennek a kampánymódszernek – mondta.

– Az elsőfokú ítélet kimondta, hogy közszereplőként nekem kötelességem többet tűrni, mint egy átlagos állampolgárnak, de 2019-ben nem voltam polgármester, csak egy átlagos pécsi, aki tenni akart a városért. Éppen azért fellebbeztem, hogy küzdjek az ilyen típusú gondolatmenet ellen. A másodfokú ítélet kapcsán elmondható, hogy a hazai jogsegély nem bünteti azokat, akik hazug állításokat fogalmaznak meg, hanem mintha még bátorítaná őket, hogy terjesszék ezeket a hazugságokat.

Hozzátette: „az én esetem tipikus Fidesz propaganda, és az ítélet tipikus példája annak, hogyan kell kiszolgálni a Fidesz igényeit. Én olyan országban szeretnék élni, ahol az embereket megilleti a védelem a hazugságokkal szemben, ahol egy jelöltnek nem kell attól tartania, hogy olyan nemtelen állításokkal kell szemben állnia, amik mögött a becsmérlő egyetlen konkrét állítást sem tud megfogalmazni".

Ezt követően a politikai változással hozta összefüggésbe, hogy a bíróság „végre egyszer objektív és független" lesz.

– Most már fejezzük be ezt a mocskolódást – fogalmazott.

Ezt követően Péterffy támogatottja, Mellár Tamás által folytatott gyalázkodó kampányról kérdezték meg, amelyet éppen Kővári János fideszes jelölt ellen folytatnak.

– A saját magam védelme érdekében lépek. Péterffy Attilaként indítottam pert, elítélem az összes mocskolódó kampányfogást függetlenül attól, hogy melyik oldal kezdeményezi. Kővárinak megvan a joga, hogy fellépjen a jog eszközeivel – mondta.

A feljelentgetések helyett békét akarnak a pécsiek

Az Összefogás Pécsért Egyesület elnöke Kővári János végig követte a per alakulását, és korábban maga is többször felszólalt az erőműben zajló tevékenység kapcsán.

– Úgy gondolom, hogy egy polgármesternek kellő méltósággal kell rendelkeznie ahhoz, hogy tűrje a kritikát, a véleményt, ráadásul ezúttal egy tényszerű állítást kellett volna elviselnie – mondta Kővári a bíróság épülete előtt. – Magam is kértem arra, ha ő a közbeszéd megtisztításáért küzd, akkor szólítsa fel Mellár Tamást, hogy ne állítsa fizetett hirdetésben rólam, hogy aki rám szavaz, az Putyinra szavaz, hiszen ennek nincs tényszerűen alapja. Erre viszont azt állította: ez a mi ügyünk.

A fideszes parlamenti képviselőjelölt, Kővári János úgy fogalmazott, hogy ezek után nehéz elhinni, hogy ő a tiszta közéletért küzd, inkább csak a saját hiúsága hajtja.

– Mi ellenben úgy véljük, hogy a pécsieknek békére és biztonságra van szükségük, mi ezen dolgozunk – emelte ki.

Civilek: a pécsi polgármester még egy véleménytől is fél és nem tudja, mi az, hogy fa

Vicze Csilla védője, Halmos Péter ügyvéd szerint nem kell különösebb joggyakorlat, felkészültség ahhoz, hogy valaki megértse a másodfokú ítéletet.

– Egy közéleti kérdésről volt szó, ha a közlő nem lépi át az érintetlen magánszféra határát, nem gyalázkodó, nem trágár, akkor azzal nem lépi át a véleménynyilvánítás határát sem. Elég érdekes helyzet lenne, ha már véleményt se lehetne mondani Magyarországon. Erre mondta Bibó István, hogy demokratának lenni annyi, hogy nem félni a mások véleményétől. Ezek szerint a felperes, Péterffy Attila fél a véleményekről – fogalmazott az ügyvéd.

Arra a kérdésre, hogy Péterffy szerint nem volt független a bíróság, úgy reagált, hogy „közszereplőként, egy város vezetőjeként ilyet mondani több mint felelőtlenség. Minket is érnek adott esetekben csalódások a bírósági ítéletek kapcsán, de Magyarországon a bírói ítélkezés nagyon rendjén van, ha minden így működne, akkor csodálatos gazdaságunk, társadalmunk lenne. A bíró független: a jogszabályoknak és saját lelkiismeretének van csak alárendelve".

Vicze Csilla szerint is a Pécsi Törvényszék és a Pécsi Ítélőtábla is megalapozott döntést hozott tíz tárgyalási nap után.

– A bíróság megállapította, hogy Péterffy Attila vádaskodásával szemben nem állítottam valótlant, hanem éppen ő állít valótlan azzal, hogy hazudtam. Ez egyébként felveti a rágalmazást tényállítását is, aminek jogi következményei lehetnek – mondta a perbe fogott zöld aktivista. – A másodfokú bíróság szerint nem valótlan állítás, hogy Péterffy idején durván három millió tonna fát égettek el több mint hét év alatt a hőerőműben – tette hozzá. – Péterffynek az ezzel kapcsolatos beszámolóját saját védői csatolták be per anyagai közé, amiből kiderül, hogy évente 150 ezer tonna hengeres tűzifát, és durván 250 ezer tonna faipari hulladékot, gallyakat, ágakat tüzeltek el.

Megemlítette, hogy az ügynek a lényege az, hogy Péterffy Attila nem tudja pontosan megmondani, hogy mi az, hogy fa, ezért is indított pert.

– Ő azt gondolja, hogy csak a hengeres tűzifa a fa, pedig a fafogalmába beletartozik más is – mondta a környezetvédő.

Arra a felvetésre, hogy Péterffy többször is hazugsággal vádolta őt, azt mondta, hogy „eddig a keresztényi megbocsátást gyakoroltam, de van egy határ, amikor elszakad a cérna. Alapvetően nem kívánok eljárásokat indítani ellene".

Péterffynek a bíróságra tett kijelentését kommentálva elmondta, hogy „polgármesterként ilyen durva megsértése az igazságszolgáltatásnak bátor és megalapozatlan dolog, főleg ebben az ügyben, amikor nagyon logikusan, a feleket meghallgatva döntött a bíróság".

Lapunk azt is megkérdezte, hogy azt lehet-e tudni, hogy a hőerőműben van-e olyan gyakorlat, hogy akár a beérkező hengeres fát odabent ledarálják, eltüzelik, majd pedig így már aprítékként kerül bele a statisztikákba?

– Fizikailag ez nem lehetetlen, a hengeres tűzifát le lehet darálni. Erre vonatkozóan nekünk konkrét bizonyítékunk nincs, de láttuk a hőerőmű bejáratánál a begördülő, fával megrakott teherautókat, teli vagonokat – mondta.