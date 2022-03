Az élelmiszerek biztonságos tárolása szempontjából a jól berendezett hűtőszekrény alapvető fontosságú – nemcsak az ideális hőmérséklet elengedhetetlenül fontos, hanem az is, hogy az ételek mindig a megfelelő helyre kerüljenek.



A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Né­bih) szakemberei a témával összefüggésben hangsúlyozzák: fontos, hogy a különböző élelmiszercsoportok elkülönítve kerüljenek a hűtőszekrénybe. A nyers és fogyasztásra kész élelmiszereket, ételeket dobozban vagy más csomagolásban tegyük a hűtőbe, hogy a nyers élelmiszer ne szennyezhesse a készételt. Nyers hús, illetve tisztítatlan zöldségfélék semmiképp ne kerüljenek a készételek – például felvágott vagy bármilyen főtt étel – fölé, mellé. Utóbbiakat mindig le kell fedni, le kell takarni.



Mint felhívták a figyelmet, kiemelten ügyelni kell arra is, hogy nyers hús a hűtőben ne érintkezzen más élelmiszerekkel, illetve a húslé ne csepeghessen le, ne szennyezhesse a hűtőszekrény belsejét, más élelmiszereket. Darált húst hosszú ideig nem szabad tárolni, mert aránylag nagy felületén a mikrobák rohamosan képesek elszaporodni – érdemes egy napon belül feldolgozni. A tojás szintén elkülönítve kerüljön a hűtőszekrénybe.



A konyhai mindennapjaink szempontjából fontos az is, hogy a hűtő ne legyen túlzsúfolva, mert akkor nem tud megfelelően hűteni. Ajtaját ne nyitogassuk gyakran, és mindig csak a legszükségesebb ideig tartsuk nyitva, hogy belseje ne melegedhessen fel.

A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy a hűtőt rendszeres időközönként ki kell tisztítani, belső felületét és polcait, rácsait le kell mosni akkor is, ha első ránézésre tisztának tűnnek. A szemmel láthatatlan baktériumok ugyanis megtapadhatnak a belső felületen, és ez egészségügyi problémákhoz vezethet. Tisztítás után érdemes ecetes vízzel áttörölni a belső felületeket, ennek baktériumpusztító és szagtalanító hatása is van. Mindemellett a hűtőszekrény tartalmát is rendszeresen át kell nézni, hogy meggyőződjünk: nincsenek benne romlott, penészes vagy lejárt fogyaszthatósági idejű termékek.



