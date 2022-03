Szabó Gábor jóvoltából szorgos kezek vágták ki Petőfi és egy huszár alakját, akikkel fényképeszkedni is lehet (főleg gyerekeknek). A koszorúzás után megnyitott kávézóban néhányan már éltek is az alakalommal: beöltöztek a kosztümökbe és készültek a közös fotók.

A berendezett kiállításon eredeti dokumentum másolatok mutatják be a forradalmi eseményeket. A kiállítás szervezői egy játékra is lelkesítik a betérő vendégeket. A látható dokumentumok sorai közé elrejtve „Kávéjegy” feliratot tettek, amelyet megtalálva és lefotózva, majd beküldve a szervezőnek, különleges kávék elfogyasztását nyerhetik.

Áprilisban pedig tartanak majd egy előadást a kávé és a kávézás történetéről, egy „Kávénap a könyvtárban” c. előadást, ahol a nyereményeket is beválthatják. A kiállítás március végéig megtekinthető. Addig várják a játékoskedvű, betérő turistákat is, akik kipróbálnák az új kávéház ajándékát.