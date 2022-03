A helyi labdarúgás centenáriumát ünnepli idén a település, a jeles évfordulóra – mint arról korábban beszámoltunk – nagyszabású rendezvénysorozattal készülnek.



A Sportegyesület megújult székházának átadásával veszi majd kezdetét a május végére tervezett jubileumi programsorozat – az épület felső szintje és tetőszerkezete korszerűsítése mellett a homlokzat rendbetételére is sor kerül, ami új felirattal is kiegészül. Ennek szövegéről a településen élők véleményét is kikérték.

Az első körben beérkezett szavazatok alapján hét olyan javaslat született, amelyekre most ismét le lehet adni a voksokat – az önkormányzat arra kéri a helybélieket, hogy a legszimpatikusabb verziót válasszák ki, majd amit a többség szeretne, az a szöveg kerül a homlokzatra.



A székházban a centenáriumra a település sportéletének történetét bemutató kiállítás is nyílik, és többek közt sportbemutatók, focimeccsek, és a régi majálisok hangulatát megidéző programok várják majd a közösen ünneplőket.