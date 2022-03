– Egy korábbi interjúban már kifejtette, a választók kérték meg, hogy elinduljon a pécsi Kertvárost, a Belvárost és a Mecsekoldalt magába foglaló országgyűlési körzetben, mivel sok problémát megoldatlannak látnak, és a jelenlegi képviselőjüket nem lelik sehol. Feltételezem, nem csak a képviselői feladatkörökről gondol mást, mint a baloldal.

– Eszmeileg is nagyon távol állunk egymástól. Hadd kezdjem egy személyes vonatkozással: nemrég nagypapa lettem, és ez újra elgondolkodtatott, milyen világot adunk át a jövő generációinak. Látom azt, hogyan alakul át a közgondolkodás, miképp sorvadnak el az embereket évszázadokon át összetartó értékek, mint a hit, a nemzeti gondolkodás vagy a család eszménye. Pedig ezek az identitásunkat, a közösségben meglévő biztonságérzetünket erősítik. A gyökerek nélküli fával könnyen elbánik a vihar.

– Miben nyilvánul ez meg?

– Számokkal kimutatható, hogy a keresztény-konzervatív kormányzás előtt, tehát a 2010-es kormányváltást megelőzően, sokkal több volt a válás, kisebb volt a gyermekvállalási hajlandóság, kevesebb volt a házasságkötés. A liberális eszme leértékelte a család fogalmát. Ma már az is vita tárgya, hogy mi a család. Számunkra viszont teljesen természetes, hogy a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődéséhez szükség van apára és anyára.

– Gyakori kritika a kormánnyal szemben, hogy rákényszeríti a keresztény világnézetet és életmódot mindenkire.

– Épp ellenkezőleg. A liberálisok nem képesek tolerálni azt, ha valaki ragaszkodik az értékálló gondolkodáshoz. Mondok egy példát. Amikor az első vidéki Pride-felvonulást itt tartották meg Pécsett, mi tiltakoztunk a felvonulás ellen. De akkor is hangsúlyoztuk, hogy mindenki úgy él, ahogy akar, nem akarunk beleszólni senki magán­életébe, azokat a törekvéseket ellenezzük, amelyek normává akarják tenni az átlagtól eltérő szexuális irányultságot. Maradjon ez meg magánügynek! Ők ezért homofóbnak bélyegeznek. A felvonulást a pécsiek többségének akarata ellenére csak azért is megtartották. Mi nem akarjuk, hogy Magyarországra is begyűrűzzön az erőszakos LMBTQ-kultúra, amely a kisebbségi gondolkodást erőlteti rá a többségre. Többek között erről is döntünk április 3-án.

– Sokaknak korszerűtlennek hat, ha egy politikus a Szent­írásból akar mindig kiindulni.

– Sőt a nyugati országokban akár meg is hurcolhatják érte az embert. De valóban korszerűtlen? Maradjunk a környezetvédelemnél, a teremtésvédelemnél! A mai környezetvédők azt mondják, hogy azért van klímaválság, mert túl sokan élünk a Földön, ezért nem vállalnak gyermekeket, és vádolják az előző generációkat. Ez tévút. A valódi probléma a javak és erőforrások elosztásának aránytalansága. Nem az élő ember a sok, hanem a kapzsi, aki mások erőforrásait emészti fel. A keresztény tanítás azt mondja, hogy szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Azaz oszd meg a javaidat! Melyik a korszerűbb?

– Mindenre meg lehet így találni a választ a Bibliában?

– Bíró László püspök mondta annak idején, hogy semmilyen ideológia nem alakult volna ki, ha a keresztények keresztényként tudnak élni. Nem kell szocialistának lenni ahhoz, hogy a társadalmi igazságosságért tegyünk. A keresztény szolidáris az elesettekért, és politikusként az igazságos társadalomért dolgozik, ami esélyteremtést jelent és nem kivitelezhetetlen egyenlősítést!

– Háború vagy béke?

– Erre is van egyértelmű válasz: „Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak”. Jó példa a keresztény felfogásra, ahogy a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy senki se tudjon belesodorni minket ebbe a szörnyű háborúba, ami a szomszédunkban, Ukrajnában zajlik, és többször egyértelművé tette, hogy a békés megoldás mellett áll. Mindeközben pedig befogadunk minden Ukrajnából menekülőt. Ez a felelős életvédő gondolkodás, nem az, amit a baloldal mond, hogy küldjünk magyar katonákat és fegyvereket két másik ország konfliktusába. Mi életvédők vagyunk!