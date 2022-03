A naptárak 1982-tőt mutattak, január 15-i keltezéssel született a most taglalt jelentés. „Jávori” titkos megbízottal beszélgetett a tartótiszt, Máy László rendőrhadnagy. A helyszín az Eszék étterem volt, a Bajcsy-Zsilinszky Endre utcában, Pécsett.



A körmönfont megfogalmazás szerint „Jávori” az unokahúgával folytatott beszélgetés során megállapította, hogy a rokona a Dobó István Gimnáziumban tanult. (Ez az iskola ma Kodály Zoltán nevét viseli. A jelzett időpontban valóban másképpen hívták, az utcanév alapján.) A fiatal teremtés korábban tagja volt az úgynevezett kiserdei csoportnak (nyilván az uránvárosi erdősávról lehetett szó), de már nem járt közéjük a rengeteg elfoglaltsága miatt. Így aztán a kedves nagybácsi nem erőltette ezt az adatgyűjtési vonalat P. Gabriella esetében.



Ellenben a spicli új munkahelyére terelődött a beszélgetés. Mert emberünk a Konzum étteremben lett ruhatáros főállásban, fedésben meg követett minden rezdülést. Ennek kapcsán felvetette, hogy a vendéglőben hetente legalább kétszer, máskor akár háromszor is előfordult verekedés. Itt nyíltan (már amennyire a feladat ezt lehetővé tette!), leplezetlenül a cigányságot jelölte meg veszélyforrásként. Az illemhelyek ennek sűrűn látták kárát, a porcelán felszerelési tárgyak könnyen törtek. Ezért a közrendvédelmi állomány gyakoribb ellenőrzését tartotta szükségesnek.



Miközben idáig jutottak az ügyek, fény derült egy izgalmas „panamára” is. Mert V. Károly, a pécsi temetkezési vállalat igazgatója saját hasznára fordította a szocialista vagyon egy részét. Az arrogáns, durva emberként jellemzett vezető a cég balatonboglári üdülőjének felújítása során belekezdett önnön nyaralójának átalakításába is. A cement, a tégla meg a munkaerő is néha odébb vándorolt. A zord jellem tehát megértő szívet takart – ha a család érdeke úgy kívánta.



Sajnos közben két magyarral kevesebben lettünk az országban. A vendéglátóipari egység két munkavállalójának lánya, illetve veje Jugoszlávián keresztül Olaszországba távozott. A kor szóhasználata szerint disszidált. A szülők azonban ezt ideig-óráig igyekeztek eltitkolni a környezetük elől, de kevés sikerrel jártak.



A rendőrség munkatársa utasította beszervezett beosztottját arra, továbbra is legyen éber. Különösen azokat lesse, akik öltözékükkel, negatív magatartásukkal kitűnnek a többiek közül. Az izgága magatartást ráadásul nem is volt túl nehéz feladat kiszúrni. Nem csökkentve ezzel a szakma becsületét – ha lenne olyan.



A „tégla” jelentett arról is, miszerint a vendégkör egyik tagja részegen gyakran hitleri karlendítéssel szokta megzavarni a nyugalmat. Feltételezések szerint az illetőnek nem volt ki mind a négy kereke. Magát 56-os „szabadságharcosnak” vallotta, bár annak részleteit nem fejtette ki. Ennek ellenére a portást utasították a további adatszerzésre.

Végül sikerült is összeállítani a szerencsétlenről egy tűrhető személyleírást, sőt, a neve sem maradt titokban.



A sokat látott és hallott egykori Konzum étterem bejárata a Bem (ma Irgalmasok) utca felől

Fotó: Laufer L.

A „tégla” minden egyesmozzanatról jelentett