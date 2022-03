Miután tavaly novemberben nem Péterffy Attila, Pécs baloldali polgármestere javára ítélt a Pécsi Törvényszék az általa indított perben, a politikus ócsárolni kezdte a bíróságot - kreálmánynak nevezte az ítéletet -, majd pedig be is jelentette, hogy fellebbezni fog.

A Pécsi Törvényszék szerint ellenben nem sértette meg Péterffy jó hírnevét, becsületét a Civilek a Mecsekért Mozgalom szóvivője, Vicze Csilla a véleményével. A polgármester fellebbezése miatt a másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla csütörtökön hozhat ítéletet.

Mint ismert, Péterffynek és ügyvédeinek - akik közül volt olyan, akit közpénzből is fizettek a baloldaliak egy másik megbízáson keresztül - még sokáig az sem sikerült, hogy olyan keresetet nyújtsanak be a bíróságnak, amely jogilag megállja a helyét, de tárgyalások során az is előfordult, hogy Péterffy el se ment a saját maga által indított perére.

Az eljárást lényegében amiatt indította a polgármester, mert Vicze Csilla nagyrészt a Péterffy által nyilvánosságra hozott adatok alapján azt állította, Péterffy vezetése alatt közel három millió tonna fát égettek el a Pécsi Erőműben.

Az első fokon tavaly lezárult perben hozott ítélet indoklásában a bíró elmondta, Vicze Csilla nem tett mást, mint kritikát fogalmazott meg és nem is állított valótlant.

A bíróság kitért arra is, hogy a politikai véleménynyilvánítás fokozott védelme alapján egy közszereplőnek többet kell tűrnie. A Péterffyvel szembeni határozott kritika pedig nem lépte át a véleménynyilvánítás határait, következésképpen Péterffy becsületét és emberi méltóságát nem sértette meg Vicze Csilla.