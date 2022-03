Péterffy Attiláról már saját támogatója, Mellár Tamás (MSZP-P) is azt állította, hogy nem független, hiszen neki éppen Puch László, a volt MSZP-s pártpénztárnok mutatta be. Péterffy a kampányban persze igyekezett is a szocialista jelző helyett a függetlenség álarcát felvenni, de amióta a hatalmat megszerezte, egyre-másra mutatkoztak jelek arra, hogy a szocialista párt emberei mozgathatják. Erre utal az is, hogy most már a párthoz futnak be azok az aláírások, amelyeket a kormányellenes aláírásgyűjtés során megszereznek Péterffy segédletével.



Az MSZP megtudja még a címüket is



Mindezt ugyanakkor Péterffy nem veri nagy dobra, ám az aláírásgyűjtésüknél – legalábbis az online oldalon – már olvasható, hogy a pécsi aláírók adatait a Magyar Szocialista Párt kezeli. Sőt, ennél is többre hatalmazzák fel az MSZP-t Péterffy közreműködésével az aláírók, ugyanis a szignójukkal hozzájárulnak ahhoz is, hogy velük a párt „telefonon vagy levélben, lakcímem, elektronikus levélcímem vagy telefonszámom felhasználásával információcsere céljából kapcsolatot tartson”.



Az MSZP megyei elnöke a „civil” vezető



Nemcsak e téren érezhető, hogy a szocialisták bevették az önkormányzatot. Az említett online aláírásgyűjtést egy olyan szervezet, a 2020-ban bejegyzett Változás 2019 Egyesület oldalán végzik, ami bevallásuk szerint is „politikai tevékenységet” folytat, de „nem pártpolitikait”. Ehhez képes viszont az egyesület vezetője nem más, mint a Magyar Szocialista Párt megyei elnöke, Csaba István.

Ugyanakkor az is lényeges körülmény, hogy az egyesület székhelye ugyanabban a társásházban van, ahol Péterffy Attila politikai ellenségeikkel szembeni eljárásoknak, leszámolási kísérleteknek is beillő „átvilágításokat” lassan három éve vezénylő Bodnár Imre ügyvédi irodája székel. A kör azzal zárul, hogy Bodnár maga is MSZP-s támogatással próbálkozott a képviselőjelöltséggel a baloldali előválasztás idején.



A képlet, a trükk szinte ugyanaz



A körzetében alig látott MSZP-P-s politikus volt az, aki ugyan függetlenként indult a választáson 2018-ban, de alig egy hónap múlva már az MSZP-P frakciószövetségbe ült be. A Gyurcsány Ferenccel is szövetkező Mellár Tamás egy interjúban aztán be is vallotta, hogy négy éve Puch László, volt MSZP-s pártpénztárnok és az MSZP mostani országos elnöke, Tóth Bertalan kereste meg, hogy induljon. Mellárék ezt követően ugyanezt a trükköt használták fel a 2019-es önkormányzati választáson az általa akkor gründolt Mindenki Pécsért Egyesülettel, amely mögé elbújtak a különböző pártemberek és róluk nem tudhatták a politikában kevésbé járatosak, hogy valójában nem is civilek. Mellár aztán összerúgta a port Péterffyvel, de az MSZP-sek nem estek kétségbe, és immár a Változás 2019 Egyesületet használják, ami aztán a következő választásra is jó lehet.



Péterffyék a városházán egyébként a Pécs Jövője nevet vették fel, amelyet szintén egy szocialistákhoz köthető „civil” szervezettől, a Pécs Jövője Egyesülettől kölcsönözhettek.



Ez utóbbi civil szervezet legfontosabb tevékenysége a közösségi oldalon az MSZP és Péterffy népszerűsítése és a Fidesz támadása. De a szocialisták oldalán már ők is részt vettek – hasonlóan állítólagos önkormányzati érdekek kapcsán – abban, hogy egy kertvárosi ötletbörzén e-mail-ben várták az ötleteket, így már ők is hozzájutottak pécsi e-mail-címekhez is.