Az MCC pécsi pódiumbeszélgetésén dr. Pócza Kálmán történelem és német szakos kutató, politológus doktor, az MCC Alkotmánypolitikai Műhelyének vezetője és Hajdú András politológus kapott szót.



Terítékre került többek között a jobb- és baloldaliság fogalmának értelmezése. Dr. Pócza Kálmán felhívta a figyelmet arra, hogy gazdasági értelemben lehet valaki baloldali, míg eközben kulturális tekintetben jobboldali. Azt is megállapította, Magyarországon gazdasági tekintetben nincsenek jelen a politikai életben azok a pártok, amelyek a tökéletes gazdasági liberalizáció mellett tennék le a voksukat.



Van olyan elképzelés a szakirodalomban, miszerint a választópolgárok racionális érdekek alapján döntenek, megfontolva, mit kapott eddig, s ezzel szembeállítja az ellenzék ajánlatait. Dr. Pócza szerint ugyanakkor a szakirodalom másik csoportja hangsúlyozza, a választások során az érzelmi kötődések is meghatározóak.



Hajdú András kiemelte, a nyugati társadalmakban a politikai kampányok jelentős része az online térben, a közösségi médiában, ezek közül is főként a Facebookon zajlik. Ugyanakkor, s ezt mindkét szakértő hangsúlyozta, a személyes kapcsolatok, aktivisták munkássága elengedhetetlen, ez lehet a kulcs a sikerhez. E téren a jobboldal nagyobb erővel van jelen, a személyes megszólítás náluk gyakoribb eszköz. Míg hazai és nemzetközi színtéren is a baloldal erősségét az online felületek jelentik, az elmúlt években ezen a téren is fordított a jobboldal.







A beszélgetésen szóba kerültek a technikai folyamatok is





A téma aktualitását az adta, hogy 2022-ben különleges országgyűlési választásra kerül sor. A rendszerváltás óta először volt példa arra, hogy három cikluson keresztül, megszakítás nélkül kormányzott egy politikai oldal, egy miniszterelnök vezetésével.

Újdonság, hogy az országgyűlési választás napján egyúttal népszavazást is rendeznek. A meghívott szakértőkkel az utóbbi évek politikai eseményei és folyamatai mellett a választási kampány technikai és stratégiai jellegzetességeit, országos és helyi kérdéseit elemezték.