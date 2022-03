Az önkormányzati cégeknél dolgozó szakemberek közül többen is egyszerű politikai tisztogatásnak, leszámolásnak, az ellenségkép felépítésére és fenntartására használt eszköznek tartják azt az átvilágításnak nevezett eljárást, amelyet az az ügyvéd, Bodnár Imre vezet, aki MSZP-s parlamenti képviselőjelöltséggel is kacérkodott korábban Péterffy Attila polgármester oldalán. Az átvilágítás újabb eredményeként nemrég arról számoltak be, hogy újabb feljelentést tettek, mert a városi vagyonkezelő korábbi vezetőinek nem sikerült érvényesíteniük a város érdekeit a Felsőmalom utca és a Búza tér közötti volt kispiaccal kapcsolatos ügyben.

Csakhogy 2007-ben a pécsi közgyűlésben többséget adó szocialista városvezetés bólintott rá a kispiac-projekt elindítására, akkor az MSZP volt városi elnöke és az MSZP jelenlegi országos elnöke, Tóth Bertalan is ott ült a közgyűlésben. A testületben a mostani MSZP-s alpolgármester, Nyőgéri Lajos és a jelenlegi DK-s tanácsnok, a volt MSZP-s alpolgármester, Kunszt Márta is dolgozott.

A testületi döntés folyományaként az MSZP-sek által Pécsre hozott vagyonhasznosítós vezérigazgató, Varga Péter idején, 2008 januárjában meg is kötötték az ügyletet. A Pécsi Vagyonhasznosító elődje, a Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Zrt. a Minerva-Udvar Kft.-vel kötött szerződést a kispiac és a szomszédos, műemléki környezetben fekvő ingatlanok hasznosítására. Létrehozták a Pécsi Kispiac Kft.-t, a városi cég 99 százalékos üzletrészét viszont átruházták a befektetőre, emellett az érintett ingatlanokat – 450 millió forint értékben – apport jogcímén a projektcég rendelkezésére bocsátották.

A megállapodás lényege az volt, hogy a cég lakóházakat húzhat fel a területen, de ezzel együtt a kispiacot, az üzleteket is fel kell építenie az önkormányzat számára. 2009-től a nemzeti oldal többször is módosította a szerződést a város javára – például 2017-ben is –, még a rendőrséghez is fordultak az ügyben, de a másik felet objektív akadályok – a válság okozta évekig tartó építőipari visszaesés – is késleltette. Úgy tudjuk, hogy végül az ügy rendezését a 2019-es választás után elküldött előző vezérigazgató készítette úgy elő, hogy azt a mostani önkormányzat sajátjaként tálalhassa. Ezt politikailag meg is tették a Fideszt támadva, pedig a 2008-as szocialista ügyletnek a 2019-es MSZP-s hátterű hatalom-visszavétel utáni visszarendezéséről van szó.