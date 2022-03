Nem véletlen, hogy tavasszal ünnepeljük a húsvétot is, a testi-lelki újjászületést, összhangban a tavaszi megújulással. Az évszakok ritmusa, még ha az utóbbi években felborulni is látszik, még mindig tapasztalható, s egyfajta keretet, rendszert ad az életünknek. A virágba boruló, illatozó faágak és mezők, az egyre inkább teret nyerő napfény hozzásegíthet, hogy úgy érezzük, a tavasz nyílása egy új kezdet lehet számunkra is.

„A vörös nyár zúgása bátorít, én, élet atlétája, állok itt” – írja a 137 éve, március 29-én született Kosztolányi Dezső A jó élet című versében. Úgy gondolom, a megfogalmazott lelkesítő érzés tavasszal is aktuális lehet. A tavaszi szélben állva úgy érezhetjük, új esélyt kaptunk rá, hogy kézbe vegyük az életünket. A természet ébredezése arra is emlékeztet, minden új tavasz lehetőség arra, hogy észrevegyük a körülöttünk lévő szépet, meghalljuk a gyerekzsivajt a tereken, elmosolyodjunk az ölelkező szerelmesek láttán és elmélázzunk a természet előttünk kibontakozó örök körforgásán.