A hatóság bűncselekmény hiányában zárta le azt a nyomozást, amelyet a szigetvári önkormányzat indított a szigetvári várhoz tartozó látogató és rekreációs központ kivitelezése kapcsán. A kivitelező Building Tech Kft. tulajdonosa, Zöldi Zoltán azt mondta lapunknak, hogy e beruházás kapcsán korábban 60 millió forintot kértek többletként az egyébként is indokolt kivitelezői feladatokra, hogy be tudják fejezni a 75 százalékos készültségű beruházást. A város inkább hónapokig akadályozta a munkálatokat megalapozatlan indokokkal, amit jól jelez, hogy több műszaki ellenőr is távozott, mert vállalhatatlannak érezték a céggel szembeni eljárást – mondta.

A tulajdonos azt nyilatkozta, hogy a cégükkel végül mondvacsinált indokokkal mondták fel a kivitelezői szerződést, és az újabb körben pedig már több száz millióval többe kerülhet a befejezés is, hiszen az újabb közbeszerzésen már ennyivel magasabb árajánlat érkezett.

– A szóban forgó 60 millió forint egyébként rendelkezésre is állt volna, azt papíron a nyilvánosság tájékoztatására költhették, aminek viszont nem is látták a nyomát – fogalmazott a kivitelező, aki azonban azt is elmondta, hogy nem ez volt az egyetlen beruházás, ahol komoly elszámolási vitája támadt a dr. Vass Péter vezette önkormányzattal.

A cég ugyanis három óvoda felújításában is részt vett a városban, kettőt még be tudott fejezni, ám a szigetváriak számára érzelmileg is fontos Napsugár óvodánál olyan nem várt, előre nem jelzett súlyos problémák derültek ki, hogy nem is lehetett folytatni a munkálatokat, ráadásul hatszor találtak robbanószerkezetet is az építkezés során.

A kivitelező szerint a veszélyes gránátokat harminc centiméterrel a talajszint alatt találták meg, amit nem akartak nagy dobra verni. Szerinte – és ezt más forrásból is megerősítették – az épületnek sem az alapja, sem a födémszerkezete, sem a falai nem voltak alkalmasak arra, hogy abban az eredeti terveknek és a közbeszerzési kiírásnak megfelelően óvodát hozzanak létre. Ezt egyébként az is alátámasztja, hogy éppen a szerkezeti problémák miatt ráemelést kellett kérni a kormánytól a befejezéshez, egyértelművé vált, hogy képtelenség az eredeti összegből, vagyis 130 millió forintból megoldani a fejlesztést. Zöldi Zoltán ezzel kapcsolatban azt is elmondta, hogy a munkálatok során kivitelezőként jelezték a problémákat, de úgy véli, hogy szándékosan megtévesztették őket már az eredeti kiírásnál is.

Végezetül megjegyezte, hogy határozott álláspontjuk szerint a rekreációs és látogatóközpont esetében 80 millióval tartozik nekik az önkormányzat, a két másik már elkészült óvodánál közel 12 millió forintot nem fizettek nekik ki a megrendelt pótmunkák után. A Napsugár óvodánál a készültségi fok, a megrendelt pótmunkák, a munkaterület átadásának csúszása és a munka akadályoztatása kapcsán még 126 milliót kell megtérítenie az önkormányzatnak. Az ügyvezető szerint erre jogosan tartanak igényt, ezt az aláírt teljesítésigazolások is alátámasztják.

Dr. Vass Péter szerint azonban a cég állításai nem megalapozottak sem a követelést, sem a műszaki ellenőrök számát illetően. Szerinte a rekreációs központ munkálatainak befejezése éppen a kft miatt állt le és jelentős költséget a vállalkozás hibás teljesítése miatti javítások, el nem végzett munkálatok tesznek ki. Szerinte minden alapot nélkülöző állítás a kért 218 milliós követelés, a gránátokról szólva pedig azt mondta, hogy azokból kettőt találtak, amit a honvédség hatástalanított. A terület tűzszerész felügyelet biztosítási és átvizsgálási munkálatait a vonatkozó jogszabályi előírások szerint teljesítették, további robbanószerkezet nem került elő – állította.