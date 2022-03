A 2017-es Még egy tárral című album után 2021 végén új lemezzel jelentkezett Rudán Joe. A Feketén fehéren című album tizenkét új, illetve hat bónuszdalt tartalmaz, közülük több slágerré vált az elmúlt hónapokban. A rockzenét kedvelők egyöntetű véleménye, hogy egy érett, színvonalas hanganyag került ki a stúdióból.

A CD-n és pendrive-on is elérhető albumot minden bizonnyal már a rajongók túlnyomó többsége rongyosra hallgatta, ám arra még várnak, hogy koncerten, a teljes zenekar előadásában élhessék át az élményt. Jó hír viszont számukra, hogy már nem kell sokat kibírniuk, ugyanis pénteken este végre a húrok közé csap a banda.

Rudán Joe munkatársunknak elmondta, március 18-án 20 órától tartják a lemezbemutatót Pécsett, a Zsolnay Negyedben található E78-ban. Mint megtudtuk, a bulin az új dalok mellett természetesen a régebbi szerzemények is felcsendülnek majd.

A koncerten a Rudán Joe Band mellett vendégelőadók is fellépnek majd. A színpadon lesz Kalapács József, Vámos Zsolt, Závoti Zoltán, Nagy Dávid, Horváth Lejla, Szentgyörgyváry Balázs, Szentgyörgyváry Péter és Sára Zsófi. Gitárt ragad Tiffán Zsolt is, aki a Nibiru című dalt írta a nemrég megjelent albumra.

Aki a pénteki eseményről lemarad, másnap akár pótolhatja is, hiszen szombaton Budapesten szintén lemezbemutató lesz az Analog Music Hall nevű szórakozóhelyen.

Természetesen mindkét koncerten megvásárolhatják az érdeklődők nemcsak a Feketén fehéren lemezt, hanem Rudán Joe önéletrajzi könyvét is, ami az albummal egy időben jelent meg tavaly decemberben. Lehetőség nyílik majd dedikálásra és közös fotók készítésére, és akár pólót vagy pulóvert is vehetnek a rajongók.